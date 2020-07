Les meilleurs mouvements de renforcement musculaire pour optimiser vos runs

Un changement simple

Réalisez des fentes arrière.



Ce classique du renforcement est une source intarissable de bienfaits pour les runners. « Les fentes arrière vous forcent à travailler votre équilibre, ce qui améliore ensuite votre posture de running », explique Chris Bennett. Pendant l’exercice, votre ceinture abdominale stabilise votre corps, renforçant ainsi vos abdominaux, vos obliques et le bas de votre dos. « La fente en elle-même travaille vos fessiers, vos quadriceps et vos ischio-jambiers, soit des muscles qui vous propulsent pendant vos runs et qui aident également à soutenir et à stabiliser vos genoux. »



Le geste reprend le mouvement de la course. (Imaginez un run au ralenti, chaque rebond s’apparente à une mini fente.) Et puisque vous travaillez une jambe à la fois, vous pouvez identifier avec précision les déséquilibres musculaires entre le côté gauche et le côté droit. Vous pourrez désormais insister sur votre jambe la plus faible ou passer le rouleau en mousse sur les points de pression identifiés.



Pourquoi des fentes arrière plutôt que des fentes classiques ? Parce qu’elles permettent de maintenir plus facilement la bonne posture. Selon Chris Bennett, lorsqu’ils réalisent des fentes standard, les gens laissent souvent leur genou avant dépasser la ligne de la cheville, ce qui ajoute de la pression sur l’articulation. Ils sont beaucoup moins susceptibles de faire cette erreur lorsqu’ils font un pas en arrière. (C’est prouvé : selon une étude coréenne portant sur les fentes avant, arrière et marchées, la fente arrière est la variante qui présente un risque moindre de blessure du genou et qui mobilise davantage de fibres musculaires dans la jambe.)



Pour commencer progressivement, le coach conseille d'ajouter des fentes arrière à vos routines de renforcement, à hauteur de 5 répétitions par jambe. Vous ne le remarquerez pas au début, mais au bout d'une semaine, vous aurez déjà gagné en force et vous pourrez enchaîner 10 répétitions. Lorsque cela vous paraîtra facile, essayez de tenir 5 secondes en position basse. Toujours facile ? Prenez des haltères de 1,5 kg dans chaque main, et lorsque cela devient trop simple, ajoutez une pause de 5 secondes.



« Une progression par étapes apporte beaucoup plus que d’essayer d’en faire trop d’un coup au risque de se blesser, prévient Chris Bennett. À petits pas, on avance également, même lorsqu'il s'agit de fentes arrière. »