Favia n'est pas complètement débarrassée de ses problèmes de santé. Il lui faut être particulièrement attentive aux coupures et aux égratignures, car son corps met désormais plus de temps à guérir, et elle est plus vulnérable aux infections. Sans compter ses problèmes de mobilité persistants, dus au tissu cicatriciel de son traitement contre le cancer, qui la font souffrir du dos et de la hanche depuis des années. Elle commence à peine à remarcher normalement, et ses amis doivent l'aider pour randonner jusqu'aux sites d'escalade. « Je ne peux tout simplement pas porter une vingtaine de kilos de matériel », précise-t-elle. La plupart des grimpeurs diraient que le travail des pieds est essentiel à leur stratégie, mais les mésaventures de Favia font qu'elle grimpe essentiellement avec le haut du corps. C'est pour cela qu'elle préfère les blocs en surplomb aux falaises abruptes. « Quand je chute sur mes pieds, je me luxe la hanche. Mais si je chute directement sur le dos, ma hanche va bien », explique-t-elle.



Les grands espaces ont aidé Favia à se recentrer. Au cours des sept dernières années, l'escalade est devenue pour elle un moyen de s'échapper d'un métier stressant, pour lequel elle prend des décisions cruciales tout au long de la journée. « Pourquoi est-ce que j'aime tant me frotter à des rochers coupants, saigner, me faire des bleus, risquer de me casser les os ou mettre ma vie en danger ? Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, par contre, c'est que j'aime résoudre des problèmes et des puzzles, et que l'escalade est un puzzle qu'il faut résoudre en mobilisant ses capacités mentales et son corps. »