Le coach Joelle D'Fontaine explique pourquoi tout le monde devrait danser

La danse représente bien plus que les mouvements du corps. Elle consiste aussi à mouvoir l'âme. Le chorégraphe et coach Nike Joelle D'Fontaine est bien placé pour le savoir. Lorsqu'un peu par hasard il a décroché un boulot de danseur dans une boîte gay, le coup de foudre a été immédiat. Il a quitté son travail de bureau pour consacrer toute son énergie (apparemment infinie) à l'enseignement de la danse à plein temps. Dans cet épisode de « Trained », Jaclyn Byrer, coach personnelle certifiée, coach en nutrition et spécialiste en changement comportemental responsable des initiatives liées au bien-être et à la forme physique chez Nike, prend la place de notre hôte Ryan Flaherty durant son congé de paternité. Elle discute avec le fondateur du studio de danse At Your Beat de la façon dont nous pouvons utiliser la danse pour balayer l'anxiété, nous connecter à notre corps et simplement profiter de la vie. Joelle donne également des conseils, pour les danseurs et tous les autres, sur ce qu'il est possible de faire pour apporter de la diversité dans le fitness.