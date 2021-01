La joueuse de rugby mexicaine María Pruijn défie toutes les attentes

Et ce terrain, c'est celui où joue ton équipe ?

Dans le temps, on jouait sur d'autres terrains, mais c'est notre terrain d'entraînement actuel. Ce n'est pas l'idéal parce que ce n'est pas un terrain fait pour le rugby. Ici, il n'y a pas d'herbe, ni de casiers pour nos sacs ou notre équipement, mais c'est le moins cher qu'on ait trouvé et on peut s'entraîner ici tous les jours si on veut. C'est dans un quartier sûr, bien desservi par les transports en commun. Comme c'est une équipe composée uniquement de filles, c'est important qu'on se sente en sécurité quand on part et qu'on n'ait pas besoin de marcher trop dans le noir pour prendre le métro. Et malgré la pluie aujourd'hui, eh bien... on reste toujours optimistes. Quand on va disputer un match sur un terrain en herbe et qu'il fait beau ce jour-là, on se dit : « Ça devrait être un jeu d'enfant ! » Parce qu'on s'entraîne dans des conditions loin d'être idylliques.