Sloane : J'ai grandi sur un terrain de tennis et j'en ai un souvenir incroyable. J'avais le meilleur entraîneur du monde et je m'amusais. Je dis toujours que c'est cette première expérience qui me pousse encore aujourd'hui à continuer de jouer. Je m'éclatais dans mon club et je ne m'en lassais pas. Je répétais : « J'ai trop envie de retourner voir Francisco. Je me suis tellement amusée avec lui. Je veux voir mes amis. » Selon moi, la première expérience d'un enfant, quel que soit ce qu'il entreprend, restera par la suite son point de référence pour la vie. Si la première fois que tu joues au tennis, ton entraîneur est méchant et que l'expérience est désagréable, tu ne toucheras probablement plus jamais une raquette de ta vie.



Le tennis m'a beaucoup apporté. J'ai pu voyager, rencontrer des gens et faire tellement de choses incroyables, et je voulais renvoyer la balle en donnant cette même opportunité à des enfants qui autrement n'envisageraient même pas de jouer au tennis. Il y a un manque flagrant de diversité au sein du tennis, donc pouvoir mettre des raquettes dans les mains de ces enfants, qui normalement n'auraient pas pu jouer au tennis… C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai lancé ma fondation. Je voulais que des enfants qui me ressemblent et m'admirent puissent avoir les moyens de jouer au tennis. Même si tu ne passes pas professionnel et que tu te contentes de jouer pour l'équipe de ton lycée, le tennis est un sport que tu pratiqueras toute ta vie. Dans ces clubs réservés aux personnes plus âgées, on voit des joueurs de 85 et même de 90 ans. C'est un sport incroyable parce qu'il t'accompagne toute ta vie et t'apporte tant de choses. Je voulais pouvoir transmettre tout cela à la génération suivante et le mettre à la portée d'enfants qui n'auraient jamais envisagé de jouer au tennis.



Madison : J'ai lancé ma propre fondation à la suite d'une première expérience auprès de la fondation Fearlessly Girl, qui s'attache à promouvoir la confiance en soi et les qualités de leadership parmi les collégiennes et les lycéennes. Je me suis rendue dans quelques établissements, j'ai rencontré ces jeunes filles et je leur ai parlé. Et j'ai adoré le faire. Mais je voulais élargir l'expérience à d'autres, parce que beaucoup de femmes de mon âge ou de femmes en âge de travailler, me disaient : « C'est fantastique ce que tu fais, mais on aimerait aussi pouvoir en bénéficier parce qu'on en a également besoin. » En outre, je voulais que la fondation soit accessible aux athlètes qui souhaitent s'impliquer, parce que lancer une initiative comme celle-ci est un processus compliqué. Je voulais créer quelque chose qui puisse rassembler plusieurs personnes et développer ce que nous avions commencé. J'aimais l'idée de Kindness Wins parce que c'est un concept assez large, qui permet d'agir sur plusieurs fronts. C'est selon moi la meilleure façon de contribuer à améliorer les choses.