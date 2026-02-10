Jordan et Levi's collaborent pour lancer de nouveaux coloris Air Jordan 3 et une collection de vêtements

Jordan Brand et Levi's s'associent pour lancer de nouveaux styles et une nouvelle collection de vêtements Air Jordan 3
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La toute dernière collaboration de ce duo iconique célèbre son influence majeure sur le style, le sport et la pop culture.
- La dernière collaboration entre Jordan Brand et Levi's propose des chaussures et des vêtements qui mélangent la culture sportive avec le style urbain et honorent l'héritage des marques.
- La collaboration se concentre sur la Air Jordan 3 réinventée, avec quatre coloris uniques rendant hommage à des communautés distinctes et à des moments historiques de la mode, du sport et de la culture pop.
- La collection de vêtements qui l'accompagne comprend neuf pièces accrocheuses, des vestes aux maillots, avec des éléments de design uniques qui ne manqueront pas d'évoquer la nostalgie.
- Les nouveaux modèles Jordan Brand x Levi's sont disponibles depuis le 24 janvier 2026.
Jordan Brand et Levi's se sont associés pour créer une nouvelle collection de chaussures et de vêtements. Alliant sport et style, la collaboration honore l'histoire commune des marques, adoptée par les artistes et les athlètes. Évoquant la nostalgie des années 90 à travers sa touche sur les designs classiques — y compris l'Air Jordan 3 — la collection relie l'histoire de Levi's en tant que leader précoce du denim avec l'héritage de Jordan Brand dans le basket-ball et le streetwear.
« Jordan Brand et Levi's sont plus que de simples icônes de la mode et du sport — ce sont des leaders culturels qui ont continuellement établi la norme en matière de créativité et d'expression de soi », déclare Nico Fearn, directeur général de Jordan Brand.
La collection se concentre sur une réinvention de la Air Jordan 3 dans plusieurs designs uniques qui célèbrent des communautés distinctes et des moments reconnaissables de l'histoire des deux marques. Les quatre coloris comprennent :
- Rigid : un design saisissant avec des empiècements en denim indigo haut de gamme et un imprimé éléphant noir sur noir reconnaissable
- Black : un look élégant et monochrome composé de cuir noir grainé, d'empiècements en denim noir et d'un talon en denim noir brodé unique en son genre avec la marque Nike Air
- Year of the Horse : un hommage au calendrier lunaire avec des éléments tels que le denim écru rigide non blanchi et des empiècements en poil de poney haut de gamme
- LA Exclusive : un design défini par du cuir grainé et des touches de denim bleu
« Réinventer l'Air Jordan 3, l'une des silhouettes les plus emblématiques de l'histoire des baskets, à travers l'objectif de Levi's nous a permis de créer quelque chose qui célèbre le lien profond des deux marques avec tant de sous-cultures », explique Leo Gamboa, vice-président de Levi's, Collaborations.
Le buzz autour de la collection a été largement déclenché par une campagne mettant en scène des artistes et des athlètes légendaires qui partagent un lien unique avec les marques. Parmi eux, le cinéaste Spike Lee, qui a contribué à donner vie à la campagne Levi’s « Button Your Fly » au début des années 90, la cimentant à jamais dans la culture populaire, et le batteur Jay Wright, dont le père, Larry Wright, a participé à la campagne originale.
La collection s'étend au-delà des chaussures pour inclure des vêtements, avec neuf pièces polyvalentes et accrocheuses, dont un t-shirt qui réinvente le graphisme original « Button Your Fly », mélangeant sportswear et streetwear avec des éléments classiques propres aux deux marques et à la culture sportive.
Les vestes comprennent la Jordan Brand x Levi's Pinnacle Varsity Jacket, un look audacieux pour ceux qui en veulent un peu plus. Confectionnée en laine Melton, elle est dotée de manches en cuir, d'une doublure en satin matelassé et d'un écusson représentant un cowboy chevauchant un taureau, un clin d'œil évident à l'héritage de Michael Jordan avec les Chicago Bulls.
Parmi les autres vestes, on trouve une veste de camionneur courte en denim noir délavé, avec une coupe carrée et un logo Wings surdimensionné dans le dos ; une veste surchemise en denim indigo délavé avec des détails en cuir de porc Levi's et en blé doré ; et un sweat à capuche confortable en polaire avec un délavage noir vintage, doté d'un zip à double sens et d'un motif représentant les deux marques.
Parmi les autres pièces en denim, on trouve un jean baggy noir inspiré du modèle Levi's 578 avec une couture d'entrejambe allongée et un short en denim extra-baggy avec des plis profonds dans un délavage indigo rincé.
La collection comprend également une casquette en denim avec broderie Air Jordan, Red Tab sur le bord et matériel Nike Air en laiton antique, ainsi qu'un maillot de football court et carré marqué par des empiècements rouges mats et brillants contrastés et une étiquette de jock de la marque Nike x Levi's.
« De la construction en denim à la veste universitaire qui fait un clin d'œil à l'héritage Bulls de MJ, chaque pièce de cette collection représente la grandeur partagée qui est tissée à la fois dans Levi's et Jordan — une grandeur qui a été adoptée depuis des générations », explique Gamboa.
Les quatre modèles exclusifs Jordan Brand x Levi's Air Jordan 3 ont fait leurs débuts de fin janvier 2026 à début février. La collection est lancée avec le coloris Année du Cheval le 24 janvier 2026 en Chine, avant de sortir au Japon et en Corée le 30 janvier. Les coloris Black et Rigid et la collection complète de vêtements seront lancés exclusivement à San Francisco le 5 février pour le Super Bowl LX, tandis que le coloris LA Exclusive sera lancé le 13 février lors du NBA All-Star Weekend à Los Angeles.
La collection complète sortira dans le monde entier le 20 février 2026, sur Levi.com, l'application Levi's, SNKRS et dans certains magasins Levi's et Jordan Brand.