Ensembles de sport assortis: alliez style et performance
Soyez au sommet de votre forme en matière de look, de sensations et de performance, dans nos ensembles de fitness assortis. Combinez et assortissez des leggings, des shorts ou des pantalons de survêtement à des brassières de sport qui offrent un excellent maintien et des sweats à capuche confortables de la collection de tenues de sport assorties de Nike.
Pour rester au frais pendant l'entraînement, optez pour des pièces intégrant la technologie Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration afin qu'elle puisse s'évaporer rapidement. Cette technologie innovante signifie que le tissu est encore plus respirant, ce qui vous permet de transpirer tout en gardant une sensation de fraîcheur.
Nos tenues de gym deux pièces sont conçues pour vous aider à vous entraîner à votre façon. Que vous cherchiez un short avec des poches, un soutien intégré ou une taille ultra haute, les options pour créer votre tenue d'entraînement idéale sont nombreuses. Faites votre choix au sein d'une gamme de couleurs afin de développer un look de fitness bien à vous.