Ensembles de Sport

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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
35 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon large taille haute pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon large taille haute pour femme
25 % de réduction
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Brassière longue imprimée à col en V pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Brassière longue imprimée à col en V pour femme
65 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
75 $
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
40 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
15 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
40 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
20 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Pantalon pour ado
Meilleure vente
Nike x LEGO® Collection
Pantalon pour ado
130 $

25 % de rabais au panier

NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Brassière à encolure dégagée pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Brassière à encolure dégagée pour femme
65 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Jupe-short pour femme
NikeSKIMS Matte
Jupe-short pour femme
100 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
34 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
30 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike MAVN
Nike MAVN Veste tissée déperlante UV pour fille
Meilleure vente
Nike MAVN
Veste tissée déperlante UV pour fille
40 % de réduction
Nike MAVN
Nike MAVN Sweat à capuche en maille Therma-FIT avec zip pour fille
Matériaux recyclés
Nike MAVN
Sweat à capuche en maille Therma-FIT avec zip pour fille
40 % de réduction
Nike Mavn
Nike Mavn Pantalon taille haute en maille Therma-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Mavn
Pantalon taille haute en maille Therma-FIT pour fille
40 % de réduction
Nike MAVN
Nike MAVN Short de running déperlant taille mi-haute Dri-FIT 8 cm pour fille
Matériaux recyclés
Nike MAVN
Short de running déperlant taille mi-haute Dri-FIT 8 cm pour fille
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Brassière Indy pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro
Brassière Indy pour ado (fille)
20 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short pour fille
30 $
Nike One
Nike One Short de training tissé taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Short de training tissé taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
23 % de réduction
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
65 $
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
50 $
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (fille)
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (fille)
38 $
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
40 $
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes slim Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes slim Dri-FIT pour homme
35 $
Nike Pro Training
Nike Pro Training Short Dri-FIT ADV 15 cm pour homme
Nike Pro Training
Short Dri-FIT ADV 15 cm pour homme
110 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière dos nu pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière dos nu pour femme
75 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
125 $
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 $
Nike Pro Training
Nike Pro Training Haut à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Haut à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
100 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière à décolleté plongeant pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière à décolleté plongeant pour femme
65 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
75 $
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
80 $

25 % de rabais au panier

Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
130 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
120 $
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
35 $
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Short Dri-FIT 15 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
115 $

25 % de rabais au panier

Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
48 $
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
45 $
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One Sweat à capuche en molleton à zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT One
Sweat à capuche en molleton à zip pour femme
35 % de réduction
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
68 $
Nike One
Nike One Short de training tissé taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Short de training tissé taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
23 % de réduction
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
65 $
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
50 $
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (fille)
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (fille)
38 $
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
40 $
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes slim Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes slim Dri-FIT pour homme
35 $
Nike Pro Training
Nike Pro Training Short Dri-FIT ADV 15 cm pour homme
Nike Pro Training
Short Dri-FIT ADV 15 cm pour homme
110 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière dos nu pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière dos nu pour femme
75 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
125 $
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 $
Nike Pro Training
Nike Pro Training Haut à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Haut à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
100 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière à décolleté plongeant pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière à décolleté plongeant pour femme
65 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
75 $
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
80 $

25 % de rabais au panier

Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
130 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
120 $
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
35 $
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Short Dri-FIT 15 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
115 $

25 % de rabais au panier

Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
48 $
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
45 $
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One Sweat à capuche en molleton à zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT One
Sweat à capuche en molleton à zip pour femme
35 % de réduction
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
68 $

Ensembles de sport assortis: alliez style et performance

Soyez au sommet de votre forme en matière de look, de sensations et de performance, dans nos ensembles de fitness assortis. Combinez et assortissez des leggings, des shorts ou des pantalons de survêtement à des brassières de sport qui offrent un excellent maintien et des sweats à capuche confortables de la collection de tenues de sport assorties de Nike.

Pour rester au frais pendant l'entraînement, optez pour des pièces intégrant la technologie Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration afin qu'elle puisse s'évaporer rapidement. Cette technologie innovante signifie que le tissu est encore plus respirant, ce qui vous permet de transpirer tout en gardant une sensation de fraîcheur.

Nos tenues de gym deux pièces sont conçues pour vous aider à vous entraîner à votre façon. Que vous cherchiez un short avec des poches, un soutien intégré ou une taille ultra haute, les options pour créer votre tenue d'entraînement idéale sont nombreuses. Faites votre choix au sein d'une gamme de couleurs afin de développer un look de fitness bien à vous.