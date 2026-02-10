La Air Jordan 6 Infrared, une chaussure tout droit sortie du passé
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La Air Jordan 6 Infrared est inspirée d'un prototype inédit datant d'il y a plus de 30 ans.
Trente-cinq ans après ses débuts en 1991, la Air Jordan 6 Infrared est revenue avec une touche unique pour la Saint-Valentin en 2026.
La Air Jordan 6 Infrared « Salesman » n'est pas une chaussure comme les autres. La « Salesman » s'inspire d'un échantillon inédit de 1999, jamais vu par le public, jusqu'à son lancement en 2026.
Les fans de basket-ball savent que la Air Jordan 6 Infrared a gagné en popularité après que Michael Jordan a porté la chaussure emblématique lors des séries éliminatoires de 1991, lorsqu'il a remporté son premier championnat.
Terrance Harvey, expert en chaussures chez Jordan Brand, a déclaré que depuis que Michael Jordan a porté la chaussure emblématique lors du match de 1991, la Air Jordan 6 Infrared « représente la grandeur ».
« C'est la pièce maîtresse de la collection Infrared », explique Harvey. « Je suis ravi que cette icône nouvellement réinventée inspire les fans à toujours viser plus haut. »
Conçue à l'origine par Tinker Hatfield, l'AJ6 Infrared a connu plusieurs versions au fil des ans, la première en 2000.
Une version, cependant, a été gardée secrète pendant près de trois décennies : un échantillon d'Infrared qui est apparu dans un catalogue d'avant-première de la saison 1999 avant d'être retiré de la production. Ce qui distinguait cette version était le placement de la teinte Infrared. Contrairement à d'autres modèles, dans cette chaussure, la couleur infrarouge vive et accrocheuse a été étendue à la majeure partie de la semelle intermédiaire au lieu d'être réservée au talon et à certaines parties de la pointe.
Lancée pour la première fois au printemps 2026, la Air Jordan 6 Infrared « Salesman » a donné vie à cet échantillon.
La teinte infrarouge représentée sur la chaussure « Salesman » a été rétro-conçue en étudiant les paires originales de 1991 et 2000 côte à côte. La « Salesman » est également la première AJ6 non collaborative qui ressemble le plus à la chaussure que Michael Jordan portait lors de ce match emblématique de 1991.
Pour y parvenir, la forme de la pointe a été repensée afin de correspondre plus fidèlement à la chaussure que MJ portait sur le terrain. La languette de la chaussure « Salesman » a également été surélevée de 2 millimètres pour imiter plus fidèlement toutes les chaussures AJ6 que MJ portait.
La Air Jordan 6 Infrared « Salesman » fait un clin d'œil effronté à l'échantillon de 1999 qui a été gardé secret pendant si longtemps en présentant le texte de l'échantillon imprimé sur son col intérieur. La « Salesman » arbore également une étiquette d'usine et un emballage conçu pour ressembler à ce dans quoi les échantillons de chaussures sont emballés lorsqu'ils sont examinés. Généralement, les chaussures emballées de cette façon sont utilisées pour la vente aux revendeurs. Il est rare de voir une chaussure prête à l'emploi emballée de cette façon, et c'est donc un clin d'œil au fait que la Air Jordan 6 Infrared « Salesman » s'inspire d'un échantillon jamais sorti auparavant.
La Air Jordan 6 Infrared « Salesman » n'est pas une chaussure comme les autres. C'est une Air Jordan perdue depuis longtemps, avec beaucoup d'histoire, qui a enfin sa place, sur le terrain et en dehors.
La Jordan Brand AJ6 Infrared « Salesman » est sortie le 14 février 2026 sur Nike.com et chez certains revendeurs.