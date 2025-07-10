Voici la Nike Ava Rover : la chaussure ultime pour tes aventures urbaines

L'une des caractéristiques notables de l'Ava Rover est son design inspiré de la course à pied, tant au niveau de la forme que de la fonction. C'est l'une des rares fois où l'amorti en mousse ReactX de la gamme Nike Running a été ajouté à une chaussure sportswear. Résultat : une sneaker alliant le confort d'une chaussure Nike Running à un retour d'énergie accru pour sillonner les rues de la ville toute la journée.

L'empeigne tissée unique de l'Ava Rover est légère et offre juste ce qu'il faut de respirabilité et de protection pour être portée toute l'année. Les renforts ondulés et esthétiques de la tige en TPU moulé procurent un maintien optimal et une sensation d'ancrage. La semelle extérieure minimaliste en caoutchouc, conçue pour répondre aux conditions météorologiques variables en milieu urbain, repousse l'eau et offre une adhérence exceptionnelle, tout en étant flexible.

La bande perforée rappelle les modèles classiques de chaussures Nike Running. Les détails réfléchissants offrent une meilleure visibilité dans la rue.