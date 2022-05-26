Même si une séance de sport intensive apporte souvent un sentiment de satisfaction, l'odeur tenace qui reste sur les vêtements de sport (même une fois lavés) peut poser problème lorsqu'il s'agit de se préparer pour retourner à la salle de sport.

Les vêtements de sport absorbent la transpiration tout au long de votre entraînement. Certains types de tissu, comme le coton, ont tendance à retenir l'humidité. D'autres matières, comme le polyester que l'on trouve dans les vêtements Nike Dri-FIT, vous aident à garder la peau sèche et fraîche en dispersant l'humidité sur toute la surface du tissu pour qu'elle s'évapore plus vite.

Quelle que soit la composition de vos vêtements de sport, l'odeur de transpiration peut s'avérer tenace, même après un passage au lave-linge. Découvrez cinq astuces pour éliminer ces odeurs de vos vêtements de sport.