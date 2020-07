La méthode scientifique pour décontracter le bas du dos ou les ischio-jambiers

L’efficacité de cet outil de récupération a pourtant été difficile à prouver. Il n’y a que peu d’éléments scientifiques indiquant comment utiliser le rouleau en mousse pour en tirer vraiment les bénéfices (la variété des tailles et des densités contribue à ce manque d’éléments probants). Mais dans une étude récente, John Porcari a pu établir clairement certains des bienfaits du rouleau. Ces derniers sont notamment avérés dans les cas de contractures au niveau du bas du dos ou des ischio-jambiers, les muscles qui s’étirent à l’arrière de vos cuisses pour relier vos hanches à vos genoux. Des douleurs qui, dans les deux cas, se déclenchent lorsque l’on reste trop longtemps assis ou que l’on pousse un peu trop dans la salle de sport. (Un petit air de déjà vu ?)



Dans le cadre de cette étude de six semaines, 20 hommes et femmes se sont portés volontaires pour utiliser un rouleau en mousse structurée de 14 cm sur 33 durant 15 minutes, trois fois par semaine. Ils ont massé leurs lombaires, fessiers, quadriceps, bandelettes de Maissiat, ischio-jambiers et mollets durant 20 secondes chacun. Ils ont ensuite effectué cette même séquence trois fois, pour un total de 60 secondes de massage sur chaque partie du corps.



Au bout de six semaines, les sujets avaient gagné 5 cm lors du test de flexion du tronc (mais non, ce n’est pas de la torture !). « On a observé une nette amélioration de la souplesse au niveau des lombaires et des ischio-jambiers », résume John Porcari.



Vos ischio-jambiers assurent deux fonctions : l’extension des hanches et la flexion des genoux, tout en stabilisant votre ceinture abdominale et votre pelvis. Lorsqu’ils sont tendus, ils se contractent et rétrécissent, entraînant une réaction en chaîne de douleur et de gêne. « Des ischio-jambiers raidis tirent votre pelvis vers le bas, ce qui inflige une pression supplémentaire sur vos lombaires et entraîne des douleurs dans le bas du dos », explique le spécialiste. Impossible dans ces cas-là de courir, de faire des squats ou même de porter vos courses.