Dois-je courir avant ou après un entraînement ?

Si ton objectif principal est d'augmenter ta masse musculaire ou de gagner en force, il est judicieux de faire passer tes entraînements de résistance avant le cardio.

« La musculation demande de la précision, une bonne posture et un maximum d'énergie pour surcharger les muscles de manière efficace et stimuler leur croissance, explique Jay Silva. Commencer par du cardio avant une séance de renforcement musculaire peut épuiser les réserves de glycogène et engendrer de la fatigue. Il sera donc plus difficile de donner le meilleur de soi-même durant les exercices de renforcement. »

Mais la fatigue n'est pas le seul facteur à prendre en compte. En effet, un jogging ou un run à une allure confortable sollicite un type de fibres musculaires différent de celui qui sert à faire des mouvements explosifs pendant des séances de renforcement. Plus précisément, quand tu soulèves des poids, tu mobilises les fibres musculaires à contraction rapide (type II), qui sont essentielles à l'hypertrophie (l'augmentation du volume des muscles).

Le running, qui sollicite les fibres musculaires à contraction lente (type I) pour te permettre d'effectuer des efforts aérobies soutenus, doit toujours être effectué après une séance de renfo si ton objectif principal est de gagner en force ou en masse musculaire.

Mais il n'est pas forcément judicieux de courir directement après ta séance de renfo. Leo Hipp, physiologiste de la performance chez Human Powered Health, recommande de courir plus tard dans la journée, voire un autre jour. D'après lui, il est important de laisser au moins quatre heures de récupération entre chaque entraînement pour en tirer le maximum de bénéfices en matière de renforcement.