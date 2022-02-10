Comment lacer ses chaussures

Si un nœud de lacet standard ne garantit pas nécessairement la sécurité d'une chaussure de running, il est parfait pour les sneakers décontractées. Si vous avez besoin d'un peu plus de sécurité, vous pouvez toujours faire un double nœud (voir n° 4 ci-dessous), mais dans la plupart des cas, cette méthode de nœud simple convient parfaitement.

Comment lacer vos chaussures avec un nœud standard :

Croisez les lacets pour former un « X ». Enroulez le lacet supérieur sous le lacet inférieur et tirez dessus. Faites une boucle avec une extrémité du lacet. Enroulez l'autre lacet autour de la boucle une fois. Faites une autre petite boucle avec le lacet enroulé et faites-la passer par le « trou » au milieu.

Cette méthode est donc connue sous le nom de « nœud standard » et c'est très probablement la façon dont vous faites vos lacets tous les jours.