Quatre bienfaits du yoga aérien

Une petite étude de 2016 portant sur des femmes actives âgées de 18 à 45 ans, menée par l'American Council on Exercise (ACE), a révélé qu'un programme de yoga aérien de six semaines avait eu plusieurs bienfaits au niveau cardiovasculaire, améliorant notamment les facteurs de risque cardiométabolique comme la tension artérielle, le cholestérol HDL et la VO2max chez les participantes.

L'étude a conclu que le yoga aérien présentait des bienfaits similaires à d'autres formes d'exercice d'intensité modérée, comme l'aquagym et le tennis. Elle a également découvert qu'une « pratique régulière du yoga aérien améliorait la forme cardio-respiratoire et modifiait de manière positive plusieurs facteurs majeurs de risque de maladies cardiovasculaires ».

De plus, une étude de 2014 publiée dans le Journal of Clinical and Diagnostic Research rend compte de l'efficacité du yoga sur les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Les participants ont été divisés en deux groupes : un groupe a suivi un entraînement de yoga sur tapis basé sur des postures et des exercices de respiration traditionnels, tandis que le groupe témoin n'a pas pratiqué de yoga.

Les résultats ont montré qu'un programme de yoga de 12 semaines « réduisait la tension artérielle et la charge appliquée sur le cœur, et que cela améliorait l'activité parasympathique chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ». Le système nerveux parasympathique aide le corps à se détendre en contrôlant les fonctions comme le rythme cardiaque au repos et la bronchoconstriction pour ralentir la respiration.

Même si cette étude n'incluait pas le yoga aérien dans ses recherches, on retrouve dans la version aérienne les bases du yoga liées à ces bénéfices. Des recherches plus spécifiques à ce sujet sont néanmoins nécessaires.

Si vous souffrez de problèmes cardiovasculaires ou circulatoires, consultez un médecin pour des conseils avisés.

