Behind the Design : ACG Crater Lake

Telle est la genèse de Crater Lake, situé dans le sud de l'Oregon. Mais prenons un peu de recul. La collection ACG fait ici référence à une autre merveille de la nature qui a inspiré notre dernière collection Printemps 2021. Nous n'avons pas eu besoin d'aller très loin pour trouver le lac, mais étant donné ses origines, en regardant ses eaux limpides, on a l'impression de faire un saut dans le temps. Nous espérons que notre nouvelle collection vous procurera la même sensation.



Revenons maintenant au volcan. Il s'agit du mont Mazama, qui est entré en éruption il y a environ 7 700 ans, changeant à tout jamais le paysage du Nord-Ouest Pacifique. Cette éruption a formé ce qu'on appelle une caldeira (un trou ressemblant à un chaudron), en dessous de l'ancien volcan. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un vrai cratère en soi, c'est cette caractéristique qui a donné son nom à Crater Lake. Plusieurs motifs de la collection Printemps 2021 doivent leur nom au mont Mazama et s'inspirent de la forme unique de cette caldeira.