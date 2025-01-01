ALEXIA PUTELLAS

Vêtements et chaussures de foot Alexia Putellas(51)

Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
120 $
FC Barcelona 2024/25 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2024/25 Stadium Extérieur Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
125 $
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
210 $
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
210 $
« J'AIME LA PRESSION. ELLE ME POUSSE À GAGNER. »
- Alexia
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
115 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
115 $
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
210 $
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
210 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
115 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
115 $
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour ado
Matériaux recyclés
175 $
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour ado
Matériaux recyclés
175 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
95 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
95 $
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
210 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
115 $
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
210 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
115 $
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
175 $
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
95 $
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain gras
340 $
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
120 $
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons pour terrain gras
120 $
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
340 $
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
340 $
Nike Total 90
Nike Total 90 Maillot de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
100 $
Nike Strike
Nike Strike Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
95 $
Nike Strike
Nike Strike Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
55 $
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
68 $
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
70 $
Nike Academy
Nike Academy Survêtement de foot tissé Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
100 $
Nike Strike
Nike Strike Short de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
55 $
Nike Academy
Nike Academy Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
68 $
Nike Strike
Nike Strike Haut de foot à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
95 $
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
75 $
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot en salle pour ado
75 $
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8 Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
80 $
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
120 $
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
210 $
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
210 $
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
385 $
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Sweat à col ras-du-cou imprimé en molleton pour femme
Matériaux recyclés
85 $
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon tissé en denim pour femme
115 $
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Veste à capuche tissée ample pour femme
95 $
Nike Field General « Butter »
Nike Field General « Butter » Chaussure pour femme
16 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon cargo oversize taille mi-haute à imprimé camouflage pour femme
125 $
Nike LD-1000
Nike LD-1000 Chaussure pour femme
10 % de réduction

Vêtements et chaussures de foot Alexia Putellas : célèbre la légende

Des séances d'entraînement après le travail aux matchs décisifs pour ton équipe, notre gamme de chaussures et de vêtements Alexia Putellas t'aide à donner le meilleur de toi-même. Tu trouveras des hauts et des shorts aux coupes épurées qui te permettront de te déplacer naturellement sur le terrain, ainsi que des chaussures fabriquées dans des matériaux techniques pour assurer des performances exceptionnelles. Et grâce à notre large choix de tailles adulte et enfant, les athlètes de tous les âges pourront représenter leur icône pendant le match.


Réalise tes meilleures performances pour ton équipe grâce à une paire de chaussures de foot Alexia Putellas. Tu trouveras différents styles de crampons qui s'adaptent aux conditions du terrain sur lequel tu joues, ainsi que des modèles conçus pour les surfaces intérieures et synthétiques. Le motif d'adhérence Cyclone 360 te permet de marquer des arrêts brusques et de pivoter dans n'importe quelle direction. Sous le pied, l'amorti qui offre un bon maintien aide à absorber les chocs et les impacts pour protéger les muscles et les articulations. Sur la tige, tu verras les zones de contact NikeSkin : elles sont fabriquées en mesh technique qui garantit un meilleur contact avec le ballon pour améliorer ton contrôle et ta précision.


Parce que l'effort implique de transpirer, tu auras besoin de nos vêtements Alexia Putellas dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Les fibres techniques évacuent la transpiration de ta peau vers la surface du tissu pour qu'elle puisse sécher plus vite. Nos matières possèdent également des propriétés respirantes pour favoriser une bonne circulation de l'air sur la peau. Toutes ces caractéristiques permettent d'évacuer rapidement l'excès de chaleur pour rester à l'aise et garder ta concentration plus longtemps.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements et des chaussures de foot Alexia Putellas portant la mention « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.


Évoluant au poste de milieu de terrain au FC Barcelone, Alexia Putellas est une légende du football féminin. Elle a remporté tous les grands trophées de club et toutes les récompenses individuelles en Europe. Son style repose sur une compréhension exceptionnelle du jeu et une précision infaillible. Nos chaussures Alexia Putellas sont conçues pour refléter ces qualités et aider les athlètes à réaliser leurs rêves.