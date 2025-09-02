Le All Conditions Racing Department se donne à fond

Cela signifie qu'aucune montagne n'est trop haute, aucune course n'est trop longue. Et si les coureurs franchissent la ligne d’arrivée seuls, ils n’y sont pas arrivés sans une équipe. Avec une liste de 22 coureurs d'élite de trail pour commencer fort, le nouveau All Conditions Racing Department est une équipe dédiée aux poursuites à grande vitesse qui nécessitent du cran pour tout dépasser. Cette nouvelle équipe est déjà en train de collaborer pour façonner l'avenir de la performance de trail en testant des prototypes, en faisant part de ses avis et en démolissant des choses. Cette innovation prend ses racines dans la montagne, elle passe par le Nike Sports Research Lab avant de revenir à sa source: les sentiers embourbés de montagne.

« La façon dont le All Conditions Racing Department se présente pour moi et mes coéquipiers lors des courses montre leur intérêt et leur investissement dans le trail », déclare Caleb Olson, athlète du All Conditions Racing Department et vainqueur de la Western States Endurance Run 2025.

Vous constaterez également que chaque kilomètre parcouru avec les produits ACG, que ce soit dans la boue, sur les rochers ou dans le sable, est une innovation en mouvement. Comme le dit Bailey Kowalczyk, athlète du All Conditions Racing Department et coureuse de trail professionnelle, une légère gêne ou un léger frottement sur 10 km, ça reste gérable, mais après des dizaines de kilomètres, ça devient un véritable problème. Si ton équipement ne t'aide pas, il te fait obstacle. Un haut niveau de précision, voilà ce qui a inciter ACG à créer des équipements performants pour ses athlètes : des équipements à toute épreuve.

On retrouve parfois les athlètes du All Conditions Racing Department dans la nature : pour soutenir la communauté, pour tester des prototypes ou pour repousser les limites de leur matériel et de leur détermination. Cela consiste notamment à donner leur avis sur des prototypes de la Nike ACG Ultrafly, une super-chaussure conçue pour le trail, développée au cours de 13 séries de tests sur plus de 30 000 milles des plus prestigieux et exigeants parcours.

Les athlètes du All Conditions Racing Department ont également contribué au développement de la technologie Nike Radical AirFlow, une matière révolutionnaire conçue pour répondre au problème de l'augmentation de la température et des indices de chaleur auquel les athlètes sont confrontés pendant une course.

Les deux prototypes témoignent de l'engagement de l'ACG à concevoir des chaussures et des vêtements en partenariat avec les athlètes du All Conditions Racing Department. Cela reflète le modèle de partenariat unique que Nike met en place avec les athlètes et l'engagement de l'ACG à créer des produits qui permettent des performances optimales dans les environnements les plus exigeants. Le lancement commercial de l’ACG Ultrafly et de la Nike Radical Airflow est prévu pour 2026.