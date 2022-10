Soms moet je iets zien om het te geloven. Voor de komst van de Air Max in 1987, konden atleten niet zien hoe Air technologie werkte. Dat veranderde allemaal toen de Air Max als eerste een venster bood op de Max Air demping en zijn licht scheen op de eindeloze mogelijkheden. De rest is, zoals men zegt, geschiedenis. Dertig jaar later viert de Air Max 1 Anniversary schoen de sneaker die Air cool maakte. De schoen heeft hetzelfde design als de legendarische OG, vernieuwd met moderne materialen in een klassieke kleurencombinatie.