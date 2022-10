Soms geloof je iets pas als je het ziet. Dat gold in '87 zeker voor het debuut van de Air Max. Het was de eerste schoen die klanten en atleten de werking van Air technologie liet zien dankzij een zichtbare, doorschijnende Air unit. Dertig jaar later brengt de Air Max 1 Anniversary schoen een ode aan de sneaker die Air onder de aandacht bracht en het een cool imago gaf. De schoen heeft hetzelfde design als de OG legende, maar dan in een nieuw jasje met moderne materialen en de klassieke kleurencombinatie University Blue.