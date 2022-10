Soms moet je iets zien om het te geloven. Dat was zeker het geval in 1987 toen de originele Air Max op de markt kwam. Het was de eerste schoen met een zichtbare Air unit die licht doorliet zodat atleten de technologie aan het werk konden zien. De rest is, zoals men zegt, geschiedenis. Dertig jaar later viert de Air Max 1 Anniversary schoen de sneaker die Air legendarisch maakte. De schoen heeft hetzelfde design als de legendarische OG, vernieuwd met moderne materialen in een retro, zo-uit-de-jaren-80 kleurencombinatie.