Vêtements pour ado et junior

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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
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Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
79,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Sweat oversize à col ras-du-cou pour pré-ado (fille)
Nike Sportswear Studio
Sweat oversize à col ras-du-cou pour pré-ado (fille)
39,99 €
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Multi
Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
22,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon à ourlet ouvert pour ado
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon à ourlet ouvert pour ado
69,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt pour ado (fille)
Nike Sportswear Essential
T-shirt pour ado (fille)
22,99 €
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Academy Pro
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize pour ado
Nike Sportswear
T-shirt oversize pour ado
22,99 €
Jordan
Jordan Short Durasheen Diamond pour ado
Jordan
Short Durasheen Diamond pour ado
39,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste tissée pour Garçon plus âgé
Nike Tech
Veste tissée pour Garçon plus âgé
79,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
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Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
37,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Veste de pluie Storm-FIT ADV pour fille
Matériaux recyclés
Nike MAVN
Veste de pluie Storm-FIT ADV pour fille
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short pour fille
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Nike Pro
Short pour fille
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour fille
37,99 €
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Haut de foot en maille à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Academy Pro
Haut de foot en maille à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
29,99 €
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
FC Barcelona Tech Fleece
Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
94,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Nike Multi Refresh
Nike Multi Refresh Short pour pré-ado
Matériaux recyclés
Nike Multi Refresh
Short pour pré-ado
27,99 €
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Veste à capuche déperlante pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Windrunner
Veste à capuche déperlante pour ado
64,99 €
FC Barcelona
FC Barcelona T-shirt Nike Football pour ado
FC Barcelona
T-shirt Nike Football pour ado
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Nike Victory
Nike Victory Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Victory
Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
29,99 €
Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Maillot une pièce dos nageur pour ado (fille)
Nike Swim Effortless Essential
Maillot une pièce dos nageur pour ado (fille)
32,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Short pour ado (garçon)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Short pour ado (garçon)
59,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Maillot Nike NBA Swingman pour ado
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Maillot Nike NBA Swingman pour ado
84,99 €
Nike Swim HydraStrong
Nike Swim HydraStrong Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
Nike Swim HydraStrong
Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
24,99 €
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Polo à manches courtes en maille pour ado
Nike Sportswear Club
Polo à manches courtes en maille pour ado
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FFF
FFF T-shirt Nike Football pour ado
FFF
T-shirt Nike Football pour ado
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Brésil 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
FFF Tech Fleece
Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
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France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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France 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Brésil 2026 Match Domicile
Brésil 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Brésil 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
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France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Jordan
Jordan Boxer Core en coton pour ado (lot de 3)
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Jordan
Boxer Core en coton pour ado (lot de 3)
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
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Nike Sportswear
T-shirt pour ado
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Jordan
Jordan Maillot de sport pour ado
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Jordan
Maillot de sport pour ado
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FFF Strike
FFF Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
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FFF Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
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FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Pantalon Nike Football pour ado (garçon)
FC Barcelona Tech Fleece
Pantalon Nike Football pour ado (garçon)
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Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Norvège 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Angleterre Strike
Angleterre Strike Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Angleterre Strike
Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
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Nike Pro
Nike Pro Short Dri-FIT pour ado (garçon)
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Nike Pro
Short Dri-FIT pour ado (garçon)
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Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Nike Mavn
Nike Mavn Pantalon taille haute en maille Therma-FIT pour fille
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Nike Mavn
Pantalon taille haute en maille Therma-FIT pour fille
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Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Short de volley avec sous-short intégré 10 cm pour ado (garçon)
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Nike Swim Breaker Essential
Short de volley avec sous-short intégré 10 cm pour ado (garçon)
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Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Maillot Nike NBA Swingman pour ado
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Maillot Nike NBA Swingman pour ado
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Nike Swim HydraStrong
Nike Swim HydraStrong Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
Nike Swim HydraStrong
Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Polo à manches courtes en maille pour ado
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Polo à manches courtes en maille pour ado
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FFF
FFF T-shirt Nike Football pour ado
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Brésil 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
FFF Tech Fleece
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France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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France 2026 Stadium Domicile
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Brésil 2026 Match Domicile
Brésil 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Brésil 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
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France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Jordan
Jordan Boxer Core en coton pour ado (lot de 3)
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Boxer Core en coton pour ado (lot de 3)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
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Jordan
Jordan Maillot de sport pour ado
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FFF Strike
FFF Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
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Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
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FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Pantalon Nike Football pour ado (garçon)
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Pantalon Nike Football pour ado (garçon)
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Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Angleterre Strike
Angleterre Strike Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
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Angleterre Strike
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Nike Pro
Nike Pro Short Dri-FIT pour ado (garçon)
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Nike Pro
Short Dri-FIT pour ado (garçon)
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Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Nike Mavn
Nike Mavn Pantalon taille haute en maille Therma-FIT pour fille
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Nike Mavn
Pantalon taille haute en maille Therma-FIT pour fille
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Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Short de volley avec sous-short intégré 10 cm pour ado (garçon)
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Nike Swim Breaker Essential
Short de volley avec sous-short intégré 10 cm pour ado (garçon)
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Vêtements pour ado et junior : pour le sport et le quotidien

Des cours d'EPS jusqu'en week-end, nos vêtements junior les accompagnent partout. Découvre des tenues adaptées à l'échauffement, la récupération et toutes les activités entre les deux : elles sont faciles à superposer, dans des tissus doux et des coupes qui libèrent le mouvement.


Découvre nos vêtements pour ados dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu renommé évacue la transpiration afin qu'elle sèche rapidement, ce qui favorise la fraîcheur et le confort. En cas de météo changeante, les finitions déperlantes protègent des petites pluies, et la protection anti-UV optimise la couvrance en plein air. D'autre part, les modèles Nike Tech Fleece légèrement chauffants ne les encombreront pas. Les matières Club Fleece et en molleton sont lisses à l'extérieur et douces à l'intérieur, ce qui les rend idéales au quotidien.


Chez Nike, nous savons que les vêtements pour ado doivent s'adapter à leurs envies. Nous proposons donc des coupes standard au look classique, des coupes oversize pour plus d'aisance, des pièces slim qui se superposent aisément et des pièces tissées résistantes. Les pantalons cargo, les pantalons de jogging à ourlet ouvert et les shorts d'entraînement donnent à leurs jambes l'espace nécessaire pour s'étirer, foncer et se détendre. Les sweats à capuche zippés et les vestes de survêtement s'adaptent facilement aux changements de température, d'un entraînement tôt le matin à une séance le soir. Envie de vêtements qui les accompagnent au-delà du sport ? Associe des pièces performantes et des basiques du quotidien pour aller en cours et se détendre. Des matières respirantes, des poches sécurisées, des poignets et chevilles côtelés et des ceintures ajustables rendent chaque tenue adaptable au quotidien.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos vêtements pour ado portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.