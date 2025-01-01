Sweats et hoodies de yoga : la superposition tout en légèreté
Reste au chaud dans un hoodie de yoga Nike haute performance. Nos matériaux ultra-légers t'assurent une liberté de mouvement absolue. La matière brossée à l'intérieur de nos pulls de yoga est toute douce, tandis que les tissages respirants permettent à l'air de circuler, de façon à te garder au frais. Pour un cours de vinyasa intense, opte pour un sweat de yoga doté de la technologie Dri-FIT de Nike, un tissu innovant qui évacue la transpiration afin d'accélérer l'évaporation. Comme ça, tu restes au sec plus longtemps.
Pour te rendre au studio dans la fraîcheur matinale, choisis un pull de yoga léger. Une coupe standard confortable favorisera la sensation de détente et les sweats oversize à la silhouette souple assurent un confort absolu. Polyvalents, nos modèles zippés peuvent se porter ouverts, tandis que remonter le zip permet de conserver la chaleur. Si ton ventre s'arrondit, découvre nos sweats et pulls de yoga de maternité. Plus longs pour mieux te protéger, ils sont parfaits pour t'échauffer, récupérer et allaiter bébé. Certains modèles pour future maman intègrent une couche superposée pour une tenue ajustable et une grande facilité d’accès.
Pour donner le meilleur de toi-même, tous les détails comptent. Les sweats de yoga Nike avec trous pour les pouces te couvrent et gardent tes manches en place. Les ourlets allongés dans le dos te protègent, pour une meilleure concentration. Tu veux rejoindre notre mission pour créer un avenir meilleur ? Choisis des hoodies de yoga portant l'étiquette « Matières durables », qui indique les vêtements fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Ainsi, notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Cela fait partie de Move to Zero, notre mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport.