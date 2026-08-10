Vêtements et tenues de sport pour l'hiver

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Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Haut manches longues haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary NanoKnit
Haut manches longues haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
74,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veste à capuche déperlante pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Veste à capuche déperlante pour homme
94,99 €
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Sweat à capuche haute performance entièrement zippé à protection UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary NanoKnit
Sweat à capuche haute performance entièrement zippé à protection UV Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
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Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
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Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Pro
Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Therma-FIT One
Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
30 % de réduction
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure de sport en salle pour ado
Meilleure vente
Nike Omni Multi-Court
Chaussure de sport en salle pour ado
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
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Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Casquette AeroBill structurée
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT ADV Club
Casquette AeroBill structurée
39,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pantalon de training tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike N.A.C.
Pantalon de training tissé Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
42,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
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Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
Nike Pro
Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
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Nike Dry
Nike Dry Short de fitness en tissu Fleece Dri-FIT pour homme
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Short de fitness en tissu Fleece Dri-FIT pour homme
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
42,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon Dri-FIT pour homme
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Pantalon Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Pantalon de survêtement haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary NanoKnit
Pantalon de survêtement haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
30 % de réduction
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Sweat à capuche et zip haute performance Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
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Sweat à capuche et zip haute performance Dri-FIT UV pour homme
30 % de réduction
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Veste Therma-FIT ADV pour homme
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Veste Therma-FIT ADV pour homme
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Sweat à capuche de training en Fleece Dri-FIT pour homme
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Sweat à capuche de training en Fleece Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Therma
Nike Therma Pantalon de fitness avec ourlet ouvert Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Therma
Pantalon de fitness avec ourlet ouvert Therma-FIT pour homme
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Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Pantalon ADV Therma-FIT pour homme
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Pantalon ADV Therma-FIT pour homme
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Vêtements de sport d'hiver : ça va chauffer !

Ne laisse pas le froid freiner ton entraînement grâce à notre collection de vêtements de sport pour l'hiver haut de gamme : sweats à zip doux et anti-transpiration, pantalons de jogging confortables et baskets hivernales assez robustes pour les sorties sous la pluie. Protège tes extrémités avec nos accessoires pour temps froid : gants, tours de cou et bonnets. Sans oublier les chaussettes rembourrées dotées de semelles épaisses en tissu en molleton pour les runs matinaux glacés.

Réactualise ta tenue de sport pour l'hiver avec nos sweats et pantalons de jogging équipés de la technologie Nike Therma-FIT. Ce tissu novateur régule la chaleur naturelle du corps pour te garder au chaud et à l'aise quand il fait froid. Le Fleece isolant offre une douceur irrésistible, avec une texture brossée ultra-douillette à l'intérieur. Pour les séances en plein air, enfile une veste légère à capuche dotée d’un revêtement déperlant qui te protège des averses surprises. Jette un œil aux versions hyper-pratiques qui se plient et se rangent dans leur propre poche. Besoin de vêtements première couche performants à intégrer à ta garde-robe sport par temps froid ? Nos tops manches longues et collants de fitness coordonnés en tissu extensible t'aident à bouger naturellement. En plus, les matières anti-transpiration sont parfaites pour rester au sec et à l'aise même quand l’intensité monte. Les coutures plates évitent les frottements et dessinent une silhouette épurée. Envie de polyvalence ? Nos hauts à ourlet allongé se portent rentrés… ou pas.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements de sport pour le froid portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.