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Sacs de sport

Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac de training (petite taille, 40 L)
Matériaux recyclés
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Nike Brasilia
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Matériaux recyclés
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Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac de sport de training (taille moyenne, 60 L)
Matériaux recyclés
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Sac de sport de training (taille moyenne, 60 L)
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Matériaux recyclés
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Matériaux recyclés
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Jordan Essentials Sac de sport (30 L)
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Sac de sport Nike Academy M Paris Saint-Germain 2026/27
Sac de sport Nike Academy M Paris Saint-Germain 2026/27 Sac de sport Nike Academy M Paris Saint-Germain
Sac de sport Nike Academy M Paris Saint-Germain 2026/27
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Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Sac de sport (62,5 L)
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Nike Brasilia
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Des sacs de sport pour voyager avec style

Que vous vous rendiez à la salle de sport ou en week-end improvisé, gardez vos accessoires et vêtements bien protégés grâce aux sacs de sport Nike. Avec leurs nombreuses poches, leur bandoulière ajustable et leurs deux poignées, ils gardent votre équipement en sécurité et au sec tout en vous offrant plusieurs options de transport. Pour pouvoir porter d'autres choses ou simplement avoir les mains libres, adoptez les sacs de sport avec clip ajustable sur le côté, qui se transforment en sacs bandoulières pour faciliter le transport sans vous gêner. Trouvez le bon sac pour toutes les occasions avec les sacs à dos, tote bags et sacs à cordon de serrage Nike.

Nike propose des sacs dans un large choix de couleurs et modèles pour répondre aux besoins des modes de vie bien remplis des hommes, des femmes et des enfants. Choisissez la taille de sac de sport appropriée à vos besoins : très petit, petit, moyen ou grand. Choisissez un sac plus petit pour transporter des basiques tels que des chaussures et des vêtements. En revanche, si vous avez besoin de transporter du matériel plus encombrant ou plus de produits, préférez un sac medium ou large. Portez le Nike Swoosh ou affichez fièrement l'équipe que vous supportez sur votre modèle de sac de sport préféré.