Trouver un magasin
Aide
Statut de la commande
Expédition et livraison
Retours
Guides des tailles
Nous contacter
Politique de confidentialité
Conditions générales de vente
Conditions d'utilisation
Envoie-nous tes commentaires
Rejoins-nous
S'identifier
Nouveau
Toutes les nouveautés
Meilleures ventes
Prochaines sorties SNKRS
Actus
Jordan : Coldest in the Game
Shox : inspire-toi de leur look
Nouveauté foot : pack Attack
Nouveauté foot : Vini Jr
Découvre Nike Mind
Tendances
Chaussures de running avec maintien
Chaussures de marathon
Vêtements sportswear
Chaussures de foot d'élite
Marques
Nike Sportswear
ACG: All Conditions Gear
Jordan
Kobe
NOCTA
Nouveautés homme
Sélection Jordan
Chaussures
Toutes les chaussures
Lifestyle
Running
Football
Basketball
Training et fitness
Skateboard
Chaussures personnalisées
Vêtements
Tous les vêtements
Sweats à capuche et sweats
Pantalons et leggings
Survêtements
Vestes
Hauts et t-shirts
Shorts
Accessoires
Sport
Tennis
Golf
Nouveautés femme
Style By : derniers looks
Packs de vêtements de saison
Nouveauté foot : Alexia Putellas
Pantalons
Leggings
Ensembles
Brassières de sport
Yoga
NikeSKIMS
Actualités
Nouveautés enfant
Destination ado
Collection Nike x LEGO®
Éducation physique
Accessoires
Pour enfant par âge
Ado (13-17 ans)
Pré-ado (7-12 ans)
Enfant (3-7 ans)
Bébé et tout-petit (0-3 ans)
Nouveautés sport
Nouveauté sport : Luka 5
Nouveauté foot : Nike Tiempo
Articles de running
Articles de foot
Articles de training et fitness
Plus de sports
Tous les sports
Guides NikeSKIMS
Lookbook NikeSKIMS
Guide des brassières NikeSKIMS
Guide de la collection NikeSKIMS
Brassières
Hauts et débardeurs
Collections
Toutes les collections
Shine
Matte
Ribbed Seamless
Stretch Knit
Weightless
Recherche par couleur
Obsidian
Dark Sepia
Phoenix
Himalayan
Dune
Recherches populaires