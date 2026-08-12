Leggings de sport avec poches : une liberté totale
Pour donner le meilleur de toi-même, tu as besoin d'une liberté totale. C'est exactement ce que t'offrent les leggings avec poches Nike. Alliant l'innovation sportswear à un design pratique, ils se portent comme une seconde peau. Mais ils te permettent également de garder tes affaires essentielles avec toi pendant que tu bouges. Et avec nos modèles ultra-extensibles, tu peux t'entraîner confortablement sans craindre que ton vêtement ne glisse.
Une concentration à toute épreuve
Que tu t'entraînes pour un marathon ou à la salle de sport, nos leggings avec poche t'apportent le maintien dont tu as besoin. Bénéficie de technologies innovantes comme notre tissu InfinaLock : il te permet d'améliorer la circulation sanguine et de réduire la fatigue pour que tu puisses t'entraîner plus intensément, plus efficacement et plus longtemps. Avec tous tes essentiels bien rangés, tu peux aussi te concentrer sur ce qui compte.
Des modèles performants
Tu peux avoir très chaud quand tu repousses tes limites. Pour t'aider à rester au frais, choisis un legging avec poches conçu avec la technologie Dri-FIT. Ce tissu intelligent évacue l'humidité de la peau vers la surface du vêtement pour qu'elle s'évapore rapidement. Tu restes donc au sec et à l'aise plus longtemps. Les matières respirantes permettent à l'air de circuler pendant que tu poursuis tes objectifs. Pour une aération maximale, opte pour des modèles dotés d'empiècements en mesh dans les zones fortement sollicitées.
Pensés pour le confort
Tu cherches un legging à poche qui passera le test du squat avec brio ? Tu peux compter sur nos tissus résistants. Choisis un modèle à maintien ferme qui te permettra de bouger en toute confiance, même pendant les séances d'entraînement les plus intenses. Et pour une silhouette lisse et une couverture maximale, pourquoi ne pas en choisir un avec une ceinture extra-large ? Ils tiennent bien en place pour que tu puisses te concentrer sur tes objectifs.
Garde tes essentiels à portée de main
Nos leggings sont dotés de plusieurs poches faciles d'accès, notamment sur le devant de la jambe ou à l'arrière de la ceinture. Les poches arrière sont idéales pour ranger les petits objets comme les clés et les cartes. Les leggings avec poche pour téléphone permettent de ranger facilement ton smartphone quand tu cours ou que tu pars en randonnée. Pour une sécurité maximale, cherche des leggings avec poches zippées pour garder tes essentiels en sécurité. Et parce que nous savons à quel point le confort est important, nous avons conçu nos poches latérales sans couture pour réduire les irritations.
Reste à l'aise dans un short respirant
Pour les séances d'entraînement par temps chaud, les shorts légers sont indispensables. Découvre nos shorts longueur cycliste épurés qui s'adaptent à tes mouvements, mais aussi nos leggings 7/8 et nos pantacourts si tu cherches un peu plus de couverture. Quel que soit le modèle que tu choisis, les matières ultra-extensibles sont toujours agréables à porter.
Protégeons ensemble le futur du sport
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des leggings de sport avec poche portant la mention « Matières durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.