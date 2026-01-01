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Casquettes pour Homme

Nike Rise
Nike Rise Casquette de golf structurée Dri-FIT ADV SwooshFlex
Matériaux recyclés
Nike Rise
Casquette de golf structurée Dri-FIT ADV SwooshFlex
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette sans structure avec Swoosh métallique
+4
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette sans structure avec Swoosh métallique
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Casquette de tennis sans structure
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT ADV Club
Casquette de tennis sans structure
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette Featherlight souple
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette Featherlight souple
29,99 €
NOCTA
NOCTA S.S.C. Casquette CS
Matériaux recyclés
NOCTA
S.S.C. Casquette CS
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Casquette souple à effet rafraîchissant Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette souple à effet rafraîchissant Dri-FIT ADV
139,99 €
Nike Fly
Nike Fly Casquette Swoosh souple Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette Swoosh souple Dri-FIT
29,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette délavée souple Futura
+3
Nike Club
Casquette délavée souple Futura
27,99 €
Jordan Club
Jordan Club Casquette réglable Festival
Matériaux recyclés
Jordan Club
Casquette réglable Festival
27,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette souple
+1
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
27,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Casquette réglable
+1
Matériaux recyclés
Jordan Jumpman Pro
Casquette réglable
32,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Casquette AeroBill structurée
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT ADV Club
Casquette AeroBill structurée
37,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette rigide
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette rigide
29,99 €
Nike Fly
Nike Fly Casquette souple à motifs réfléchissants Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette souple à motifs réfléchissants Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Casquette trucker structurée
Jordan Rise
Casquette trucker structurée
32,99 €
NOCTA
NOCTA Casquette Club
Matériaux recyclés
NOCTA
Casquette Club
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Casquette de running Swoosh sans structure Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Pro
Casquette de running Swoosh sans structure Dri-FIT
42,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Casquette structurée à visière incurvée
Jordan Rise
Casquette structurée à visière incurvée
29,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette souple JDI
Nike Club
Casquette souple JDI
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Casquette structurée
Jordan Rise
Casquette structurée
32,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette Swoosh sans structure
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette Swoosh sans structure
24,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
Jordan Pro
Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
44,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette Swoosh avec structure
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette Swoosh avec structure
27,99 €

Casquettes pour homme : prêtes pour tous les temps

Par beau ou mauvais temps, rien ne doit t'empêcher d'atteindre tes objectifs. C'est là que nos casquettes pour homme entrent en jeu. Avec nos modèles conçus pour te garder au sec par temps humide et t'offrir une protection supplémentaire au soleil, plus rien ne te retient. Que tu cherches une teinte sobre pour tous les jours ou une couleur audacieuse qui montre ton style, tu as l'embarras du choix. Agrémentées de notre emblématique Nike Swoosh, nos casquettes ne sont pas seulement pratiques : elles sont le symbole de notre héritage sportif.


Une coupe confortable


Tu veux une casquette pour homme qui reste bien en place ? Choisis un modèle à la coupe ajustée. La technologie souple Nike AeroBill combine respirabilité et confort d'évacuation de la transpiration afin de limiter les distractions. Par ailleurs, la coupe SwooshFlex s'étire pour un ajustement parfait. Tu trouveras aussi des casquettes spacieuses et modernes, avec une grande profondeur. Tu préfères rester classique ? Choisis un modèle avec une visière incurvée au look traditionnel. Ne manque pas le logo Jumpman métallique : il apporte la touche Jordan emblématique à porter au quotidien. Avec leur design structuré à six panneaux, les casquettes pour le tennis et le golf offrent un look idéal au club-house.


Conçues pour tenir la distance


Côté matières et assemblage, on ne fait aucun compromis sur la qualité. Choisis des casquettes pour homme conçues dans des tissus premium et résistants. Tu trouveras des modèles en coton doux et respirant pour tous les jours, ou en polyester mélangé résistant pour les activités intenses. Le confort est essentiel quand on porte une casquette. Grâce à nos matières douces et légères, tu pourras les porter toute la journée. Et découvre aussi nos versions en tissu extensible dans quatre directions qui t'offrent encore plus de souplesse.


Une respirabilité optimale


Les aérations sur la couronne de nos casquettes pour homme permettent à la chaleur de s'échapper quand la température monte. Les panneaux en mesh favorisent la respirabilité, et les tissus faciles d'entretien te permettent de conserver leur aspect neuf. Découvre nos modèles dotés de la technologie Nike Dri-FIT : elle éloigne la transpiration de la peau et la disperse uniformément à la surface du tissu pour qu'elle s'évapore rapidement. Tu restes ainsi au sec et à l'aise. Tu trouveras aussi des casquettes équipées de la technologie Nike Dri-FIT ADV : elle combine un tissu anti-transpiration à une innovation technique avancée pour t'aider à garder le contrôle.


L'ajustement idéal


Des modèles trucker décontractés avec sangle réglable aux élégants designs à bouton-pression ornés de détails emblématiques, nos casquettes pour homme allient confort et innovation. Adopte un style classique avec un modèle de profondeur moyenne, conçu pour le quotidien. La sangle arrière à scratch te permet d'ajuster facilement la taille. D'autres options possèdent une attache métallique que tu peux déplacer comme tu le souhaites. L'extrémité de la bride en tissu s'insère facilement dans le bandeau anti-transpiration pour un look impeccable. Jette aussi un œil aux casquettes dotées d'œillets brodés et de perforations sur la couronne et la bande anti-transpiration pour une meilleure aération.


Rejoins notre aventure


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des casquettes homme portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.