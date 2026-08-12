Cadeaux de Fête des Pères

Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
99,99 €
Carte cadeau Nike
Carte cadeau Nike
Carte cadeau Nike
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour homme
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour homme
159,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme
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Chaussure d'entraînement pour homme
79,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Gant de golf pour Homme (standard/gaucher)
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Gant de golf pour Homme (standard/gaucher)
29,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour enfant
Meilleure vente
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Chaussure pour enfant
104,99 €
Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour ado
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour ado
144,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
189,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Chaussure pour Homme
Nike Dunk Low Retro
Chaussure pour Homme
119,99 €
Nike Form
Nike Form Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Form
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
42,99 €
Nike Sportswear Dri-FIT Everyday Essential
Nike Sportswear Dri-FIT Everyday Essential Chaussettes mi-mollet (3 paires)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Dri-FIT Everyday Essential
Chaussettes mi-mollet (3 paires)
27 % de réduction
Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
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Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
47,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour homme
Meilleure vente
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour homme
129,99 €
Nike Intensity
Nike Intensity Ceinture de musculation pour Homme
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Ceinture de musculation pour Homme
30 % de réduction
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Meilleure vente
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Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short Dri-FIT pour ado (garçon)
27,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon Dri-FIT pour homme
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Pantalon Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
Meilleure vente
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
32,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Apex
Nike Apex Bob délavé Futura
Nike Apex
Bob délavé Futura
32,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
30 % de réduction

Idées cadeaux pour la fête des Pères : offrez-lui la performance

À l'occasion de la fête des Pères, montrez votre amour pour votre papa grâce à des cadeaux Nike. Qu'il soit un athlète qui se donne à fond ou qu'il aime tout simplement rester actif, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez des hauts et des débardeurs de fitness anti-transpiration, parfaits pour les pères qui adorent s’entraîner à la salle de sport. Pour ses déplacements, il appréciera nos vestes qui gardent la chaleur et nos sacs polyvalents qui lui permettront de ranger ses affaires en sécurité. Pour l'aider à se détendre confortablement après une séance de sport, choisissez des pièces décontractées, notamment des shorts et des pantalons de survêtement doux.


Notre gamme de cadeaux pour la fête des Pères comprend des modèles originaux qui ne passent pas inaperçus et des pièces discrètes pour les papas qui désirent un look plus sobre. Pour les journées fraîches, sélectionnez un sweat à capuche confortable qui se prête aux superpositions. Nos modèles haute performance allient fonctionnalité et style streetwear afin qu’il soit au meilleur de sa forme et de son allure, pour un run exigeant ou pour la détente.


Des cadeaux innovants pour papa


Rendez la fête des Pères encore plus mémorable grâce à notre sélection de baskets, vêtements de sport et accessoires. Des matériaux haute performance et des coupes confortables lui permettront de se concentrer sur ce qui lui plaît, sans distractions. Vous cherchez un équipement plus respectueux de la planète et de vos convictions ? L'étiquette « Matières durables » vous indique les articles fabriqués à partir de tissus recyclés innovants.


Quelle que soit sa passion sportive, vous trouverez des options conçues pour un confort qui dure toute la journée. Vous ne savez pas ce qui lui plaira le plus ? Optez pour une carte cadeau Nike afin qu'il puisse choisir ses articles préférés.