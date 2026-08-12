Au moins 20 % de matières recyclées

(52)
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Chaussure de running sur route pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike Revolution 8
Chaussure de running sur route pour femme
64,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Elite
Crampons de foot pour terrain sec
269,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Court Vision Low Next Nature
Chaussure pour femme
79,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Cortez Textile
Chaussure pour femme
89,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Air Max Muse
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Quest 6
Chaussure de running sur route pour femme
79,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
+3
Meilleure vente
Nike V5 RNR
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
89,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour femme
189,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Chaussure de running sur route pour femme
+5
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 42
Chaussure de running sur route pour femme
139,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons pour terrain gras
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons pour terrain gras
99,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Chaussure d'entraînement pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Flex Train
Chaussure d'entraînement pour femme
79,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
+4
Dernières sorties
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
159,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 High Elite
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
279,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Chaussure de foot basse à crampons pour terrain gras
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Academy
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain gras
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons pour terrain synthétique
94,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Club
Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
59,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Winflo 12
Chaussure de running sur route pour femme
109,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Chaussure d'entraînement pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike Bella 7
Chaussure d'entraînement pour femme
89,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Chaussures
Matériaux recyclés
Nike Ava Rover
Chaussures
139,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour femme
149,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 High Elite
Crampons de foot pour terrain sec
279,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Chaussure de trail pour femme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 3
Chaussure de trail pour femme
89,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike MC Trainer 3
Chaussure d'entraînement pour femme
79,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Chaussures
Matériaux recyclés
Nike Ava Rover
Chaussures
139,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Chaussure de foot en salle coupe basse
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Club
Chaussure de foot en salle coupe basse
59,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
159,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante pour surface synthétique
94,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chaussure de foot basse pour surface synthétique
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Chaussure de foot pour surface synthétique
139,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
89,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf
89,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
114,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Structure 26
Chaussure de running sur route pour femme
149,99 €
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Chaussure de skate
Matériaux recyclés
Nike SB Zoom Nyjah 4
Chaussure de skate
109,99 €
Nike Promina
Nike Promina Chaussure de marche pour femme
Matériaux recyclés
Nike Promina
Chaussure de marche pour femme
69,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Chaussure de foot basse pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Chaussure de foot basse pour surface synthétique
64,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Chaussure de foot montante pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Chaussure de foot montante pour surface synthétique
69,99 €
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Chaussure de foot en salle coupe basse
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Streetgato
Chaussure de foot en salle coupe basse
84,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Journey Run
Chaussure de running sur route pour femme
99,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Crampons de foot pour terrain sec
159,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Academy
Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Academy
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Chaussure de foot basse pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Club
Chaussure de foot basse pour surface synthétique
59,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
94,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Elite
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
269,99 €
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Chaussure de running sur route personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Pegasus 42 By You
Chaussure de running sur route personnalisable pour femme
169,99 €
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Plus
Chaussure de running sur route pour femme
30 % de réduction
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Chaussure de foot en salle coupe basse
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Club
Chaussure de foot en salle coupe basse
59,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
159,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante pour surface synthétique
94,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chaussure de foot basse pour surface synthétique
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Chaussure de foot pour surface synthétique
139,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
89,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf
89,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
114,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Structure 26
Chaussure de running sur route pour femme
149,99 €
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Chaussure de skate
Matériaux recyclés
Nike SB Zoom Nyjah 4
Chaussure de skate
109,99 €
Nike Promina
Nike Promina Chaussure de marche pour femme
Matériaux recyclés
Nike Promina
Chaussure de marche pour femme
69,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Chaussure de foot basse pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Chaussure de foot basse pour surface synthétique
64,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Chaussure de foot montante pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Chaussure de foot montante pour surface synthétique
69,99 €
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Chaussure de foot en salle coupe basse
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Streetgato
Chaussure de foot en salle coupe basse
84,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Journey Run
Chaussure de running sur route pour femme
99,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Crampons de foot pour terrain sec
159,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Academy
Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Academy
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Chaussure de foot basse pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Club
Chaussure de foot basse pour surface synthétique
59,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
94,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Elite
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
269,99 €
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Chaussure de running sur route personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Pegasus 42 By You
Chaussure de running sur route personnalisable pour femme
169,99 €
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Plus
Chaussure de running sur route pour femme
30 % de réduction

Au moins 50 % de matières durables - Vêtement

Ces produits sont composés d'au moins 50 % de coton biologique, de polyester recyclé, ou d'un mélange de coton biologique et de polyester recyclé. Le coton biologique est cultivé sans produits chimiques de synthèse et nécessite moins d'eau que les fibres conventionnelles. Le polyester recyclé, quant à lui, réduit les déchets et notre empreinte carbone.

Ce que contiennent nos produits est l'une de nos plus grandes préoccupations, car nous voulons que vous vous sentiez bien en les portant. En adoptant une approche sans compromis, nous examinons de près comment chaque matière est cultivée, récoltée et traitée pour créer nos produits. Nous nous concentrons sur les matériaux les plus utilisés, notamment le polyester et le coton. Le polyester recyclé réduit les déchets et les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester vierge. Et le coton biologique nécessite moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé de manière traditionnelle. Tout ça pour vous proposer une qualité et des performances identiques, tout en réduisant notre impact sur l'environnement.

Obtenez plus d'informations sur le développement durable chez Nike, notamment nos méthodes de fabrication écoresponsables et respectueuses de l'environnement dans lequel nous vivons et jouons.