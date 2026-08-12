Brassières de sport bleues : pas de compromis sur le confort
Maîtrise ton entraînement grâce aux brassières de sport bleues de Nike. Que tu souhaites un maintien léger et confortable ou une sensation de stabilité pour les sports à fort impact, nous avons ce qu'il te faut. Découvre des silhouettes harmonieuses et des couleurs originales décorées du Swoosh de Nike, gage de qualité supérieure.
Chez Nike, nous concilions maintien et polyvalence. Ainsi, nos brassières de sport bleu marine à bretelles convertibles se portent à ta façon. Les tissus extensibles enveloppent ta silhouette, procurent une sensation seconde peau et permettent de les enfiler et de les retirer facilement. Les bandes sous la poitrine gardent tout en place quand tu bouges, alors tu n'auras pas à t'inquiéter pour les roulements ou les pincements.
Pour un entraînement intense, reste au sec et à l'aise grâce à nos brassières de sport bleu clair dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration et la répand uniformément à la surface afin qu'elle sèche plus rapidement. Sélectionne des modèles qui intègrent du mesh ultra doux à l'intérieur pour que l'air circule autour de ton corps. Les pièces légères et respirantes assurent ton confort et ton maintien. Quel que soit ton choix, nos matériaux haute performance suivent tes mouvements et conservent leur forme, pour que tu restes à l'aise d'une séance d'entraînement à l'autre.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis une brassière de sport bleue portant l'étiquette « Matières durables ». Elle indique que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Ainsi, notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.