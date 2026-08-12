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Brassières de sport bleues

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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
37,99 €
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Débardeur de sport avec brassière intégrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Débardeur de sport avec brassière intégrée à maintien léger pour femme
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
34,99 €
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
54,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière bandeau convertible pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière bandeau convertible pour femme
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière à encolure dégagée pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière à encolure dégagée pour femme
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à maintien léger avec doublure légère pour femme
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Brassière de sport à maintien léger avec doublure légère pour femme
59,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière à décolleté plongeant pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière à décolleté plongeant pour femme
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
64,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
44,99 €
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
37,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Essentials
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
39,99 €
Nike Rival
Nike Rival Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
Matériaux recyclés
Nike Rival
Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
30 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
30 % de réduction

Brassières de sport bleues : pas de compromis sur le confort

Maîtrise ton entraînement grâce aux brassières de sport bleues de Nike. Que tu souhaites un maintien léger et confortable ou une sensation de stabilité pour les sports à fort impact, nous avons ce qu'il te faut. Découvre des silhouettes harmonieuses et des couleurs originales décorées du Swoosh de Nike, gage de qualité supérieure.


Chez Nike, nous concilions maintien et polyvalence. Ainsi, nos brassières de sport bleu marine à bretelles convertibles se portent à ta façon. Les tissus extensibles enveloppent ta silhouette, procurent une sensation seconde peau et permettent de les enfiler et de les retirer facilement. Les bandes sous la poitrine gardent tout en place quand tu bouges, alors tu n'auras pas à t'inquiéter pour les roulements ou les pincements.


Pour un entraînement intense, reste au sec et à l'aise grâce à nos brassières de sport bleu clair dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration et la répand uniformément à la surface afin qu'elle sèche plus rapidement. Sélectionne des modèles qui intègrent du mesh ultra doux à l'intérieur pour que l'air circule autour de ton corps. Les pièces légères et respirantes assurent ton confort et ton maintien. Quel que soit ton choix, nos matériaux haute performance suivent tes mouvements et conservent leur forme, pour que tu restes à l'aise d'une séance d'entraînement à l'autre.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis une brassière de sport bleue portant l'étiquette « Matières durables ». Elle indique que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Ainsi, notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.