Maillot de gardien de but Chelsea : célébrez le parcours
Montrez votre allégeance aux Blues avec notre authentique tenue de gardien de but aux couleurs de Chelsea. Vous passez des heures sur le terrain d'entraînement ou vous représentez votre équipe lors d'un match important le week-end ? Notre tenue de gardien de Chelsea vous aidera à canaliser l'esprit de vos héros gardiens de but. La technologie Aero-FIT fait circuler l'air entre la peau et le tissu pour que la transpiration s'évapore rapidement. Ainsi, vous restez au sec et concentré pendant les arrêts difficiles et les séances de tirs au but. Grâce à des couleurs vives et à l'emblème du lion bleu, votre nouvelle tenue est aussi très élégante.
Chez Nike, nous avons toujours eu la passion d'aider les athlètes en herbe à réaliser leurs rêves. C'est pourquoi notre nouvelle tenue de gardien de Chelsea pour les jeunes joueurs est fabriquée dans les mêmes matériaux de qualité que le modèle adulte. Dotés d'une coupe élégante et ajustée, les hauts confortables garantissent votre liberté de mouvement sans vous distraire. Les ceintures élastiques avec cordons de serrage offrent un ajustement sûr pour qu'ils puissent s'étirer, changer de direction et plonger en toute confiance. Quand vient le moment du nettoyage, les tissus lavables en machine leur permettent de remettre leur équipement en état.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des tenues Chelsea portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.