Célébrez votre équipe dans le maillot extérieur Chelsea 2026/27
Affichez votre loyauté envers le Chelsea FC dans les nouvelles tenues extérieur de Nike. Nous proposons ici la gamme officielle de maillots et équipement intégral extérieur Chelsea. Vous trouverez des maillots et des ensembles complets pour homme, femme et enfant dans notre collection extérieur Chelsea, de façon à ce que les jeunes athlètes puissent revêtir eux aussi les couleurs de leur club où et quand ils en ont envie.
Vivez les matchs encore plus intensément quand vous portez un look inspiré des Blues, que vous encouragiez l'équipe depuis les tribunes de Stamford Bridge, ou depuis chez vous sur le canapé avec vos copains. Pour des tenues intégrales ou des maillots et t-shirts haute performance, faites votre choix parmi la collection Chelsea extérieur de Nike.
Si vous jouez votre propre match à cinq, nos nouveaux maillots Chelsea extérieur sont conçus pour favoriser l'activité. Découvrez des maillots extérieur Chelsea qui associent détails authentiques et tissus légers, pour être imbattable sur le terrain comme ailleurs. Vous pouvez également faire un choix respectueux de l'environnement en optant pour des modèles fabriqués à partir de matériaux durables. Nos tenues Chelsea FC extérieur proposent également des répliques de modèles fabriqués avec la technologie de refroidissement Aero-FIT, pour que vous ayez fière allure et vous sentiez bien où que vous alliez tout en soutenant votre équipe.