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Jupes et Robes de Tennis Blanches

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Jupes de tennis blanches : jouez en toute confiance

Jouez pour gagner dans nos jupes et robes de tennis blanches haute performance. Nous créons des vêtements techniques innovants pour le court depuis le milieu des années 70, et notre gamme actuelle reflète cette expertise.

Grâce à des tissus légers, nos jupes et robes de tennis blanches sont très fluides, ce qui vous permet de bouger en toute liberté. Optez pour des pièces dotées de la technologie Dri-FIT de Nike. Elle évacue la transpiration, de façon à ce que vous restiez à l'aise quand la compétition s'intensifie. Choisissez des robes de tennis blanches à découpes dans le dos, qui favorisent la ventilation quand vous jouez. Les jupes de tennis Nike à plis en mesh vous rafraîchiront aussi pendant les séances d'entraînement par temps chaud.


Affirmez-vous sur le court au moyen de rayures élégantes ou d'imprimés abstraits audacieux, ou bien restez classique dans une tenue blanche impeccable. Vous découvrirez une grande variété de coupes, des modèles aux lignes élégantes et ajustées jusqu'aux pièces à volants qui reposent sur la taille.