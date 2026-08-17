Casquettes blanches : concentre-toi sur la partie
Sur le green, à l'échauffement ou en ville, nos casquettes blanches sont à la hauteur de tous les défis. Les matières extensibles de l'ensemble des pièces de la collection garantissent un ajustement parfait, tandis que les sangles ajustables tiennent la casquette en place, même quand tu accélères le rythme. Nous proposons des modèles structurés qui assurent un excellent maintien pendant que tu t'entraînes, ainsi que des modèles souples qui présentent un look décontracté pour la détente. Le Swoosh emblématique de Nike, présent sur toute la gamme, apporte une note premium à tes tenues. De plus, les œillets brodés, les visières incurvées et les boutons recouverts au-dessus de la tête accentuent le style classique. Grâce à nos tailles pour tous les âges, tout le monde pourra se sentir à l'aise et tendance.
Quel que soit le temps, nos casquettes blanches améliorent ton confort quand tu bouges. La visière te protège du soleil et empêche la pluie de pénétrer dans tes yeux. Ainsi, tu peux te concentrer pendant que tu t'entraînes en plein air. Par temps chaud, notre technologie innovante Dri-FIT te garde au sec et favorise ta fraîcheur. Elle évacue la transpiration, pour qu'elle puisse s'évaporer plus rapidement. Pour une meilleure respirabilité, choisis des modèles dotés d'empiècements en mesh et de perforations latérales qui optimisent la circulation de l'air autour de la tête.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des casquettes blanches portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.