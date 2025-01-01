Kits de foot Nike Black Friday : libère ton potentiel
Donne ta meilleure performance pour ton équipe grâce à nos offres Nike Black Friday sur l'équipement de foot. Les coupes minimalistes de nos vêtements de foot te permettent de bouger, tourner et tacler en toute confiance. Mise sur les superpositions pour jouer par tout temps, avec des hauts de training pratiques et vêtements première couche isolants. Sinon, reste au frais dans des shorts et des maillots à manches courtes. Tu peux jouer au football quelles que soient ta taille et ta silhouette, c'est pourquoi nous proposons une sélection inclusive de coupes et ajustements.
Choisis des ensembles de foot Nike Black Friday en tissu Nike Dri-FIT de qualité pro. Les fibres techniques évacuent la transpiration et l'envoient vers la surface du vêtement où elle s'évapore rapidement. Les tissages respirants favorisent la circulation de l'air afin que tu ne surchauffes pas. Ta concentration et ta fraîcheur sont donc améliorées. Sans compter les textiles extensibles qui facilitent le mouvement. Tu peux te lancer dans ton prochain match !
Plonge dans le feu de l'action grâce aux kits de football Nike Black Friday qui affichent les logos de certains des clubs les plus connus au monde. Les tenues inspirées des derniers motifs et coloris sont décorées de l'écusson bien reconnaissable de ton équipe. Fais ton choix au sein d'une sélection de modèles domicile, extérieur et troisième tenue afin de suivre l'équipe partout. Inspire la prochaine génération en optant pour des ensembles dans des tailles enfant.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des tenues de foot Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.