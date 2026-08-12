Chaussures Nike Air Force 1 Low : un classique revisité
Les chaussures Nike Air Force 1 low combinent look élégant et confort longue durée. Caractérisées par une construction confortable et intemporelle, les AF1 low présentent une allure affirmée et assurent une foulée agréable. Notre collection comprend des modèles à semelle subtilement compensée pour te grandir un peu ainsi que des versions recherchées en daim luxueux. Il y a également des tailles junior, y compris les enfants plus âgés et des versions EasyOn à enfiler sur les petits pieds. Ainsi, toute la famille pourra bénéficier d'un style traditionnel et d'une qualité premium grâce aux Air Force 1 low AF1.
Une paire de Nike Air Force 1 low, c'est un ensemble de technologies, d'esthétique et de confort. L'AF-1 a été lancée par Nike en 1982. C'était la première chaussure de basket dotée de la technologie Nike Air. Les modèles d'aujourd'hui comportent le même amorti doux et réactif dans une version revisitée plus légère. Le col bas rembourré contribue au confort tout en créant un look élégant. Parallèlement, les perforations sur la pointe assurent la ventilation et donnent aux modèles cette esthétique AF-1 emblématique.
Opte pour des Air Force 1 version basket basse à motif colour-block intemporel. Pour te démarquer, fais ton choix parmi une collection de coloris et imprimés en édition limitée qui rendent hommage au statut d'icône urbaine de nos Air Force 1 low. Elles présentent toutes une tige en cuir qui s'assouplit et prend un côté vintage au fil des utilisations. Sans oublier les semelles d'accroche en caoutchouc procurant une excellente adhérence ni les coutures sur la semelle cuvette pour plus de résistance.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des Nike Air AF1 low portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.