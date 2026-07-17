Visière Nike Dri-FIT ADV Ace

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Cette visière basse sans structure a été conçue pour les adeptes du tennis, sur le court comme au quotidien. L'aération de ce modèle offre une sensation de fraîcheur là où tu en as le plus besoin, tandis que le tissu extensible et anti-transpirant permet de rester au frais. La version raccourcie de la AeroBill est conçue pour profiter d'une concentration et d'une confiance maximales pendant le service.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Cette visière basse sans structure a été conçue pour les adeptes du tennis, sur le court comme au quotidien. L'aération de ce modèle offre une sensation de fraîcheur là où tu en as le plus besoin, tandis que le tissu extensible et anti-transpirant permet de rester au frais. La version raccourcie de la AeroBill est conçue pour profiter d'une concentration et d'une confiance maximales pendant le service.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.3 étoiles
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace