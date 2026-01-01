triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Veste tissée Nike Air Max pour Homme - Wolf Grey/Cool Grey/Noir

Nike Air Max

Veste tissée pour homme

129,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Le style Air Max d'hier avec le confort d'aujourd'hui. Simple et épurée, cette veste en taffetas léger qui intègre une technologie anti-transpirante te garde à l'aise. Poches à zip discrètes sur la poitrine pour ranger tes objets en toute sécurité.


  • Couleur affichée : Wolf Grey/Cool Grey/Noir
  • Article : IU5683-012

Nike Air Max

129,99 €

Le style Air Max d'hier avec le confort d'aujourd'hui. Simple et épurée, cette veste en taffetas léger qui intègre une technologie anti-transpirante te garde à l'aise. Poches à zip discrètes sur la poitrine pour ranger tes objets en toute sécurité.

Détails du produit

  • Poignets et ourlet élastiques
  • Capuche à cordon élastique
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Corps : 94 % nylon / 6 % élasthanne. Doublure : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Wolf Grey/Cool Grey/Noir
  • Article : IU5683-012

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 180 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Air Max.

    Veste tissée Nike Air Max pour Homme

    Nike Air Max

    129,99 €

    Complète ton look