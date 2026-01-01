Matériaux recyclés
Nike ACG « Lunar Lake »
Veste Therma-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées
Entièrement équipée et conçue pour les aventures par temps froid, cette doudoune ACG intègre une isolation Primaloft® pour te tenir bien chaud. Quand les températures remontent, la veste se replie dans son propre sac à cordon de serrage pour la transporter en toute facilité.
- Couleur affichée : Anthracite/Noir
- Article : HV1144-060
Nike ACG « Lunar Lake »
Entièrement équipée et conçue pour les aventures par temps froid, cette doudoune ACG intègre une isolation Primaloft® pour te tenir bien chaud. Quand les températures remontent, la veste se replie dans son propre sac à cordon de serrage pour la transporter en toute facilité.
Combats le froid
La technologie Nike Therma-FIT ADV intègre un tissu thermorégulateur et des innovations de pointe pour te maintenir au chaud par temps froid. On a utilisé l'isolation PrimaLoft® pour sa chaleur, sa légèreté et sa fiabilité. Cette matière est composée de minuscules fibres qui créent des poches d'air pour créer une isolation efficace, retenir la chaleur et évacuer l'humidité.
Conçue pour l'extérieur
Cette veste ample est facile à superposer. Ensemble, la capuche et le snood assurent une protection supplémentaire autour de la tête et du visage. Le cordon élastique à la taille te permet de la porter comme tu veux.
Pliable et confortable
Cette doudoune se replie dans un sac de rangement intérieur en mesh et peut servir d'oreiller pour camper.
Détails du produit
- Logo ACG brodé qui brille dans le noir
- Perle UFO qui brille dans le noir
- Triple mousqueton ACG
- Poches latérales à zip
- Zip à double sens
- Corps : 100 % nylon. Doublure / garnissage : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Anthracite/Noir
- Article : HV1144-060
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 180 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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