Nike ACG « Lava Flow »

164,99 €

Envie d'aventures ? Cette veste réversible est dotée d'une technologie thermorégulatrice et déperlante pour partir à l'aventure sans entraves. Inspirée d'une excursion en canoë dans le parc national de Big Bend, à l'ouest du Texas, cette veste est conçue pour affronter les nuits froides. Et quand il commence à faire chaud et que tu n'as plus besoin de la chaleur Therma-FIT ADV, replie-la dans la poche intérieure.

Une isolation performante

L'isolation PrimaLoft® utilise la technologie Nike Therma-FIT ADV pour créer un tissu thermorégulateur avancé qui te garde au chaud par temps froid.

C'est dans la poche

Si latempérature monte dans la journée, range cette veste dans la poche intérieure.

Conception réversible

Ce design réversible te permet de changer de style avec un côté uni et un côté graphique. Deux looks en une seule veste !