Matériaux recyclés
Nike ACG « Lava Flow »
Veste Therma-FIT ADV pour ado
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Envie d'aventures ? Cette veste réversible est dotée d'une technologie thermorégulatrice et déperlante pour partir à l'aventure sans entraves. Inspirée d'une excursion en canoë dans le parc national de Big Bend, à l'ouest du Texas, cette veste est conçue pour affronter les nuits froides. Et quand il commence à faire chaud et que tu n'as plus besoin de la chaleur Therma-FIT ADV, replie-la dans la poche intérieure.
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IF1706-010
Nike ACG « Lava Flow »
Envie d'aventures ? Cette veste réversible est dotée d'une technologie thermorégulatrice et déperlante pour partir à l'aventure sans entraves. Inspirée d'une excursion en canoë dans le parc national de Big Bend, à l'ouest du Texas, cette veste est conçue pour affronter les nuits froides. Et quand il commence à faire chaud et que tu n'as plus besoin de la chaleur Therma-FIT ADV, replie-la dans la poche intérieure.
Une isolation performante
L'isolation PrimaLoft® utilise la technologie Nike Therma-FIT ADV pour créer un tissu thermorégulateur avancé qui te garde au chaud par temps froid.
C'est dans la poche
Si latempérature monte dans la journée, range cette veste dans la poche intérieure.
Conception réversible
Ce design réversible te permet de changer de style avec un côté uni et un côté graphique. Deux looks en une seule veste !
Détails du produit
- Corps : 58 % polyester, 42 % nylon. Intérieur/garnissage : 100 % polyester.
- Zip avant
- Isolation
- Poche à zip
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IF1706-010
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 137 cm
- Le modèle (femme) porte une taille S et mesure 145 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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