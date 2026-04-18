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Veste sans manches Nike ACG GOAT Pack (5 L) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Matériaux recyclés

Nike ACG GOAT

Pack Vest (5L)

134,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

La veste sans manches Nike ACG Pack est conçue pour réduire les rebonds et aider à garder tes articles en sécurité pendant ton run. Les poches soigneusement placées aident à répartir le poids uniformément, tandis que les boucles te donnent un accès rapide et facile lorsque tu en as besoin. Conçue pour l'hydratation, avec de la place pour deux bouteilles de 500 ml à l'avant et une poche de 2 L à l'arrière.


  • Couleur affichée : Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Article : IQ7354-039

Nike ACG GOAT

134,99 €

La veste sans manches Nike ACG Pack est conçue pour réduire les rebonds et aider à garder tes articles en sécurité pendant ton run. Les poches soigneusement placées aident à répartir le poids uniformément, tandis que les boucles te donnent un accès rapide et facile lorsque tu en as besoin. Conçue pour l'hydratation, avec de la place pour deux bouteilles de 500 ml à l'avant et une poche de 2 L à l'arrière.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • La fermeture à sangle avant réglable vous permet d'ajuster votre tenue.
  • Les boucles tissées et les cordons élastiques amovibles à l'arrière permettent de ranger du matériel supplémentaire et sont compatibles avec la plupart des systèmes de rangement de bâtons.

Détails du produit

  • 82 % polyester/12 % élasthanne/6 % nylon
  • Comprend un sifflet et un crochet pour clés
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Article : IQ7354-039

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Veste sans manches Nike ACG GOAT Pack (5 L)

Nike ACG GOAT

134,99 €

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