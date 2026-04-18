Veste sans manches Nike ACG GOAT Pack (5 L)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
La veste sans manches Nike ACG Pack est conçue pour réduire les rebonds et aider à garder tes articles en sécurité pendant ton run. Les poches soigneusement placées aident à répartir le poids uniformément, tandis que les boucles te donnent un accès rapide et facile lorsque tu en as besoin. Conçue pour l'hydratation, avec de la place pour deux bouteilles de 500 ml à l'avant et une poche de 2 L à l'arrière.
Nike ACG GOAT
La veste sans manches Nike ACG Pack est conçue pour réduire les rebonds et aider à garder tes articles en sécurité pendant ton run. Les poches soigneusement placées aident à répartir le poids uniformément, tandis que les boucles te donnent un accès rapide et facile lorsque tu en as besoin. Conçue pour l'hydratation, avec de la place pour deux bouteilles de 500 ml à l'avant et une poche de 2 L à l'arrière.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT