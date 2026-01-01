Veste sans manches fonctionnelle Nike ACG pour ado

Nike ACG

69,99 €

Prépare-toi à l'aventure ! Laisse la boussole sur ta tirette de zip t'indiquer la voie à suivre. Ramasse des cailloux et range-les dans l'une de tes nombreuses poches et emporte une réserve d'eau dans la grande poche arrière. Lorsque tu as fini de porter cette veste sans manches, elle se replie dans sa propre poche pour un rangement facile. Alors, qu'attends-tu ? Pars à l'aventure !

Ouvre la voie

Ce zip à double sens a quelque chose de vraiment spécial : la boussole sur la tirette de zip supérieure t'aide à trouver le nord.

Modèle repliable

Tu souhaites retirer une épaisseur ? Cette veste sans manches se replie entièrement dans sa propre poche pour un rangement facile. Une fois repliée, la boucle et le passant te permettent de l'accrocher à ton sac pour garder les mains libres.