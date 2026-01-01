Veste sans manches de foot d'épaisseur moyenne Nike Therma-FIT Atlético Madrid Windrunner pour homme

Matériaux recyclés
Atlético Madrid Windrunner
Veste sans manches de foot d'épaisseur moyenne Nike Therma-FIT pour homme
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Une façon discrète de représenter l’Atlético de Madrid. Dotée d'un design minimaliste et sobre, cette veste sans manches Therma-FIT garantit chaleur et style sans fioritures. L'isolation est cousue dans un design en chevron qui évoque la veste Windrunner classique. L'extérieur en tissu tissé résistant te protège de la pluie légère et te garde au sec.
- Couleur affichée : Noir/Smoke Grey/Sport Red
- Article : HM3174-010
Atlético Madrid Windrunner
Une façon discrète de représenter l’Atlético de Madrid. Dotée d'un design minimaliste et sobre, cette veste sans manches Therma-FIT garantit chaleur et style sans fioritures. L'isolation est cousue dans un design en chevron qui évoque la veste Windrunner classique. L'extérieur en tissu tissé résistant te protège de la pluie légère et te garde au sec.
Avantages
- Coupe ample au niveau des épaules, de la poitrine et du corps qui offre une coupe sportive facile à superposer.
- Fermeture à zip pour adapter la protection, le niveau de chaleur et le style.
Détails du produit
- Poches
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Smoke Grey/Sport Red
- Article : HM3174-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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