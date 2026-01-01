Veste Phantazama ACG pour pré-ado

ACG
Veste Phantazama pour pré-ado
Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.
- Couleur affichée : Tattoo
- Article : IZ7617-502
ACG
Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.
Détails du produit
- 100 % polyester recyclé
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Tattoo
- Article : IZ7617-502
Taille et coupe
- Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 157 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 138 cm
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit ACG.
ACG