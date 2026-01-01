Veste de trail homme Nike ACG

Matériaux recyclés
Nike ACG
Veste de trail pour Homme
Durable, déperlant et anti-UV ? C'est oui ! Cette veste indéchirable est conçue pour te protéger du soleil ou de la pluie légère. Et si tu veux enlever une couche, elle se replie dans sa propre poche pour un rangement compact.
- Couleur affichée : College Grey/Noir/Mean Green/Summit White
- Article : IF2171-009
Nike ACG
Durable, déperlant et anti-UV ? C'est oui ! Cette veste indéchirable est conçue pour te protéger du soleil ou de la pluie légère. Et si tu veux enlever une couche, elle se replie dans sa propre poche pour un rangement compact.
Modèle repliable
Quand tu n'as plus besoin de cette veste imperméable, range-la dans la poche poitrine zippée pour un rangement compact.
Éléments réglables
Capuche avec cordon de serrage élastique pour ajuster la protection.
Détails du produit
- 100 % nylon
- Logos réfléchissants Nike ACG et Nike Swoosh
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : College Grey/Noir/Mean Green/Summit White
- Article : IF2171-009
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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