Veste de survêtement Windrunner Nike Air pour homme

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres recyclées
Le style sportif remis au goût du jour pour le quotidien. Cette veste de survêtement est confectionnée dans un tissu en taffetas tissé déperlant. Elle est dotée d'une doublure en mesh et de finitions en passepoil tissé qui reprennent la forme de notre emblématique Windrunner. Sa coupe très ample lui donne un style edgy.
Nike Air
Le style sportif remis au goût du jour pour le quotidien. Cette veste de survêtement est confectionnée dans un tissu en taffetas tissé déperlant. Elle est dotée d'une doublure en mesh et de finitions en passepoil tissé qui reprennent la forme de notre emblématique Windrunner. Sa coupe très ample lui donne un style edgy.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
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