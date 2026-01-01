Veste de survêtement Air Jordan pour homme

Matériaux recyclés
Air Jordan
Veste de survêtement pour Homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées
Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.
- Couleur affichée : Off Noir
- Article : HV0081-045
Air Jordan
Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.
Détails du produit
- Importé
- Tissu corps face : 100 % nylon ; tissu corps envers : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Couleur affichée : Off Noir
- Article : HV0081-045
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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