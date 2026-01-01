Veste de ski Nike ACG « Mystery Lights »

Nike ACG « Mystery Lights »

399,99 €

Cette veste est conçue pour te protéger du vent et de la pluie. Elle est fabriquée dans un tissu GORE-TEX et intègre la technologie Nike Storm-FIT ADV. Le design à trois épaisseurs est composé d'une membrane imperméable intercalée entre un tissu extérieur résistant et une doublure intérieure.

Inspiration céleste

Le parc national de Big Bend est une vaste zone du désert de Chihuahua, dans l'ouest du Texas. Là-bas, le ciel est l'un des plus sombres du pays. Mais parfois, l'obscurité révèle les lumières de Marfa, des orbes fantomatiques qui brillent au-dessus du désert. Ces lumières ont servi d'inspiration pour le nom de la collection.

Protection avancée

Le tissu GORE-TEX imperméable te garde au sec pour te concentrer sur ton aventure. La technologie Nike Storm-FIT ADV intègre un tissu imperméable et coupe-vent, ainsi que des innovations de pointe. Un confort total, même dans les conditions les plus extrêmes. Le zip imperméable à double sens te protège encore mieux des intempéries.

Idéale pour les sports d'hiver

La jupe pare-neige intégrée et les poignets allongés avec fermeture à scratch réglable empêchent la neige de s'infiltrer. Les zips s'étendent des aisselles jusqu'à la taille pour améliorer l'aération et te permettre d'accéder aux poches du vêtement première couche. La poche à zip sur la manche est parfaite pour ranger ton forfait et passer les portiques sans te casser la tête.

Adaptée aux activités en plein air

La coupe oversize est très ample au niveau du corps pour bouger librement et superposer la veste au-dessus d'autres vêtements. Le cordon élastique avec stoppeur à la taille permet d'ajuster la tenue à la perfection. Le stoppeur à l'arrière de la capuche est compatible avec ton casque.