Veste de foot tissée Nike Energy Repel pour homme

Matériaux recyclés
Nike Energy
Veste de foot tissée Repel pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Cette veste déperlante présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Article : IF1528-410
Nike Energy
Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Cette veste déperlante présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
Avantages
- Tissu tissé 4-way stretch conçu pour accompagner tes mouvements.
- Poches pour les mains offrant un rangement pratique.
Détails du produit
- Zip à double sens sur le devant
- Poignets et ourlet élastiques
- Ouverture de la capuche élastique
- Swoosh brodé
- 85 % polyester / 15 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Article : IF1528-410
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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