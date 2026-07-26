Veste de foot nationale Nike Dri-FIT Brésil pour homme

Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Soutiens ton pays avec cette veste nationale ample du Brésil. Confectionnée en mesh double épaisseur de poids moyen, elle améliore la circulation de l'air pour t'aider à rester au frais par temps chaud.
Brésil
Soutiens ton pays avec cette veste nationale ample du Brésil. Confectionnée en mesh double épaisseur de poids moyen, elle améliore la circulation de l'air pour t'aider à rester au frais par temps chaud.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.3 étoiles
Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Brazil jacket
Linny
[This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!
Gregory
Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.
Brésil